Jueves 2x1 de Ticketmaster del 30 de abril 2026: lista completa de conciertos y eventos en promoción

Jueves 2x1 en Ticketmaster: así puedes aprovechar las ofertas Fotoarte: La Crónica

Para muchos, ir a conciertos en México se ha convertido en un lujo. Pero cada semana, hay un día que rompe esa lógica: el famoso “Jueves 2x1” de Ticketmaster, una promoción que permite comprar dos boletos al precio de uno… y que este 30 de abril de 2026 vuelve a encender la conversación entre fans.

La dinámica es sencilla, pero la demanda no lo es. Durante un solo día, la plataforma libera una lista de eventos seleccionados —desde conciertos hasta teatro— donde los usuarios pueden acceder a esta oferta limitada.

Jueves 2x1 Ticketmaster: Promociones hoy jueves 16 de abril

Conciertos

Sala Principal Bellas Artes – Palacio de Bellas Artes

– Palacio de Bellas Artes Javier Corcobado – Teatro Metropólitan

– Teatro Metropólitan Eliades Ochoa – Teatro Metropólitan / Teatro Diana

– Teatro Metropólitan / Teatro Diana Collage – Foro Red Access

– Foro Red Access Jumbo – Escenario GNP Seguros / Teatro Diana

– Escenario GNP Seguros / Teatro Diana María Daniela y su Sonido Lasser – Teatro Metropólitan

– Teatro Metropólitan Mi amigo Invencible – Lunario Del Auditorio Nacional

– Lunario Del Auditorio Nacional Jean del Castillo, tributo a Joaquín Sabina – Foro Red Access

– Foro Red Access Josue Alaniz – Foro Corona Monterrey

– Foro Corona Monterrey Men At Work – La Maraka

– La Maraka La esencia del bolero – Foro Red Access

– Foro Red Access Iñigo Quintero – Lunario Del Auditorio Nacional

– Lunario Del Auditorio Nacional LEISURE – Pabellón del Palacio de los Deportes

– Pabellón del Palacio de los Deportes Leyendas el show – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma Adán Sámano – El Cantoral

– El Cantoral Alejandro Filio – Lunario Del Auditorio Nacional

– Lunario Del Auditorio Nacional Cris MJ – Auditorio Telmex / Auditorio Banamex / Palacio de los Deportes

– Auditorio Telmex / Auditorio Banamex / Palacio de los Deportes iza tkm – Foro Corona Monterrey

– Foro Corona Monterrey T.A.T.U. – La Maraka

– La Maraka Estela Nuñez y Jorge Muñiz – Teatro Metropólitan

– Teatro Metropólitan Jazzpango y la ONJMX – El Cantoral

– El Cantoral Despechadas – Auditorio Nacional

– Auditorio Nacional San Francisco Disco Band – Foro Red Access

– Foro Red Access ¡ESTÁ CON MADRES! – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma El Consorcio – Teatro Metropólitan

– Teatro Metropólitan 100 Years of Miles Davis – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris Chucho Rivas – Foro Puebla

– Foro Puebla Edith Márquez – Auditorio Nacional

– Auditorio Nacional Bala – Foro Corona Monterrey

– Foro Corona Monterrey Alive, una fiesta en el tiempo – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma Francisco Céspedes – La Maraka

– La Maraka Jorge Muñiz – Lunario Del Auditorio Nacional

– Lunario Del Auditorio Nacional Los cepillines – Teatro Rafael Solana

– Teatro Rafael Solana El príncipe y el divo (Al Chile Bar) – Al Chile Bar Y Restaurante La Familia Grande

– Al Chile Bar Y Restaurante La Familia Grande Angélica María y Enrique Guzmán – Auditorio Nacional

– Auditorio Nacional Guadalupe Pineda – Teatro Metropólitan

– Teatro Metropólitan One Vision of Queen – Pepsi Center

– Pepsi Center Danny Frank – La Maraka

– La Maraka Arath Herce – Lunario Del Auditorio Nacional / Foro Corona Monterrey

– Lunario Del Auditorio Nacional / Foro Corona Monterrey Trendline Utopía Tour – Foro Red Access

– Foro Red Access La Cantadera – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma Paty Cantu – La Maraka

– La Maraka Interestelar 12° Aniversario Movie Concert – Teatro Xola Julio Prieto

– Teatro Xola Julio Prieto La Caravana del Amor – Escenario GNP Seguros

– Escenario GNP Seguros Cosmic Kid – Foro Corona Monterrey

– Foro Corona Monterrey Intocable – Monumental Plaza De Toros México

– Monumental Plaza De Toros México Alex Ubago – Teatro Diana

– Teatro Diana Luis Garcia – El Cantoral

– El Cantoral Grupo Yndio – Lunario Del Auditorio Nacional

– Lunario Del Auditorio Nacional Carlos Macías – El Cantoral

– El Cantoral Cross Road: The Bon Jovi live experience – Foro Red Access

– Foro Red Access Amantes en Concierto – Lunario Del Auditorio Nacional

– Lunario Del Auditorio Nacional La La Love You – Auditorio Nacional

– Auditorio Nacional Paco de María – El Cantoral

– El Cantoral La Sonora Santanera – La Maraka

– La Maraka Etienne Charles – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris Liverpool Legends – Auditorio Nacional

– Auditorio Nacional Sebastián Yatra – Palacio de los Deportes

– Palacio de los Deportes The Academy Is – Pabellón del Palacio de los Deportes

– Pabellón del Palacio de los Deportes Héctor Ortiz – Foro Red Access

– Foro Red Access Rubytates – Foro Corona Monterrey

– Foro Corona Monterrey Viva Suecia – Lunario Del Auditorio Nacional

– Lunario Del Auditorio Nacional Gipsy Kings by André Reyes – La Maraka

– La Maraka Reyli Barba – Auditorio Nacional

– Auditorio Nacional Camilo Septimo – Palacio de los Deportes

– Palacio de los Deportes Mau y Ricky – Teatro Metropólitan

– Teatro Metropólitan Usted Señalemelo – Lunario Del Auditorio Nacional / Foro Corona Monterrey

– Lunario Del Auditorio Nacional / Foro Corona Monterrey HD BAND – Foro Red Access

– Foro Red Access Alizée – La Maraka

– La Maraka Jaime Varela – Teatro Metropólitan

– Teatro Metropólitan Leire Martínez – Teatro Galerías / Teatro Metropólitan

– Teatro Galerías / Teatro Metropólitan Nunca Jamas – Foro Corona Monterrey

– Foro Corona Monterrey Kooltown La Fiesta de las Galaxias – Teatro Metropólitan

– Teatro Metropólitan Kenia Os – Estadio Borregos

– Estadio Borregos Baby Batiz – Teatro Tepeyac

– Teatro Tepeyac Los Meñiques de la Casa – Teatro Diana

– Teatro Diana Angélica María y Enrique Guzmán – Escenario GNP Seguros

– Escenario GNP Seguros Gol de Oro – Pabellón del Palacio de los Deportes

– Pabellón del Palacio de los Deportes Metronomy – Escenario GNP Seguros

– Escenario GNP Seguros I Hate Models – Pepsi Center

– Pepsi Center Matisse – Auditorio Nacional

– Auditorio Nacional Te Vi en un Planetario – Lunario Del Auditorio Nacional

– Lunario Del Auditorio Nacional Beatriz Adriana – La Maraka

– La Maraka Majo Cornejo – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris Los Ángeles Negros – Teatro Metropólitan

– Teatro Metropólitan La Texana – Foro Corona Monterrey

– Foro Corona Monterrey Sebastián Yatra – Auditorio Banamex / Auditorio Telmex

– Auditorio Banamex / Auditorio Telmex Jesse & Joy – Auditorio Nacional

– Auditorio Nacional Nicho Hinojosa – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma La Castañeda – La Maraka

– La Maraka La Caravana del Amor – Auditorio Nacional

– Auditorio Nacional Shenel Johns – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris Kalimba – La Maraka

– La Maraka Michelle Delu – Foro Red Access

– Foro Red Access Enrique Guzmán – La Maraka

– La Maraka Morgan Romero – Foro Red Access

– Foro Red Access Barimu – Foro Red Access

– Foro Red Access Tex Tex – La Maraka

– La Maraka Esto Sí es Despecho – La Maraka

– La Maraka Los Amigos Invisibles – La Maraka

– La Maraka La Onda Vaselina – Foro Red Access

– Foro Red Access Fernando Delgadillo – La Maraka

– La Maraka Porfi Baloa – La Maraka

– La Maraka Raul Di Blasio – La Maraka

– La Maraka Carnival of KISS – Foro Red Access

– Foro Red Access Espinoza Paz – Auditorio Nacional

– Auditorio Nacional Laureano Brizuela – La Maraka

– La Maraka Mario Aguilar – Auditorio Nacional

– Auditorio Nacional Aleks Syntek – Teatro Diana

– Teatro Diana Elefante – Auditorio Nacional

– Auditorio Nacional Nicho Hinojosa – La Maraka

– La Maraka Fernando Delgadillo y Alejandro Filio – La Maraka

Teatro

Agua – FORO A POCO NO

– FORO A POCO NO El Fantasma De La Ópera México – Teatro de los Insurgentes

– Teatro de los Insurgentes Los monólogos de la vagina – Nuevo Teatro Libanés

– Nuevo Teatro Libanés Mentidrags – Teatro Aldama

– Teatro Aldama Razones para decirte adiós – Teatro Tepeyac

– Teatro Tepeyac Toc Toc – Teatro Royal Pedregal

– Teatro Royal Pedregal 12 Princesas en Pugna – Teatro Xola Julio Prieto

– Teatro Xola Julio Prieto Como quieras... ¡Perro Ámame! – Teatro Virginia Fábregas

– Teatro Virginia Fábregas El Juego Que Todos Jugamos – Teatro SOGEM Wilberto Cantón

– Teatro SOGEM Wilberto Cantón Esquizofrenia – Teatro Coyoacán Enrique Lizalde

– Teatro Coyoacán Enrique Lizalde Las Leonas – Teatro México

– Teatro México La obscenidad de la carne. – Teatro Renacimiento

– Teatro Renacimiento Afterglow – Teatro Milán / Teatro Virginia Fábregas / Teatro Galerías

– Teatro Milán / Teatro Virginia Fábregas / Teatro Galerías El Sótano – Teatro Fernando Soler

– Teatro Fernando Soler La Nota – Nuevo Teatro Libanés

– Nuevo Teatro Libanés Por la Punta de la Nariz – Teatro Ofelia

– Teatro Ofelia Mentiras El Musical – Teatro Aldama

– Teatro Aldama Perfume De Gardenia – Teatro San Rafael

– Teatro San Rafael Qué desastre de función – Teatro Jorge Negrete

– Teatro Jorge Negrete Crisis para principiantes – Teatro Rafael Solana

– Teatro Rafael Solana Infierno – Teatro Coyoacán Enrique Lizalde

– Teatro Coyoacán Enrique Lizalde Los Marihuanólogos – Teatro Xola Julio Prieto

– Teatro Xola Julio Prieto Piedras en sus bolsillos – Foro Lucerna

– Foro Lucerna Sor-presas – Teatro Hidalgo

– Teatro Hidalgo Treintonas, cuarentonas ¡Y muy chingonas! – Teatro Tepeyac

– Teatro Tepeyac Descubriendo a Cri Cri – Teatro Hidalgo

– Teatro Hidalgo El Principito, Danza Retrofuturista – Teatro Varsovia

– Teatro Varsovia Pedro y Julián – Teatro Benito Juárez

– Teatro Benito Juárez Mi Juguete Favorito Musical – Telón de Asfalto

– Telón de Asfalto Te cuento el cuento de el Principe Rana – Telón de Asfalto

– Telón de Asfalto Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve – Teatro San Jerónimo Independencia

– Teatro San Jerónimo Independencia Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México – Sala Silvestre Revueltas

– Sala Silvestre Revueltas Requiem por Luis Buñuel – Auditorio Luis Elizondo

– Auditorio Luis Elizondo La Señora Presidenta – Centro Cultural Teatro II

– Centro Cultural Teatro II Ni con ellas, ni sin ellas – Teatro Broadway

– Teatro Broadway El Lago De Los Cisnes – Teatro Tepeyac

– Teatro Tepeyac Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández – Palacio de Bellas Artes

– Palacio de Bellas Artes El Misterioso Caso De La Sombra – Teatro Milán

– Teatro Milán ¡Oh, Karen! – Teatro Xola Julio Prieto

– Teatro Xola Julio Prieto Hasta Que La Mafia Nos Separe – Teatro Xola Julio Prieto

– Teatro Xola Julio Prieto Defendiendo al cavernícola – Nuevo Teatro Libanés

– Nuevo Teatro Libanés Hedda – Foro Lucerna

– Foro Lucerna Payaso – Teatro Xola Julio Prieto

– Teatro Xola Julio Prieto Sinfonía Galáctica – Teatro Metropólitan

– Teatro Metropólitan Conversando con el Diablo – Teatro Coyoacán Enrique Lizalde

– Teatro Coyoacán Enrique Lizalde DAHMER, Mirando a la bestia a los ojos – Teatro SOGEM Wilberto Cantón

– Teatro SOGEM Wilberto Cantón Préndeme – Teatro Milán

– Teatro Milán Ride The Cyclone México – Teatro Xola Julio Prieto

– Teatro Xola Julio Prieto Puras Cosas Maravillosas – Foro Lucerna

– Foro Lucerna Así lo veo yo – Nuevo Teatro Libanés

– Nuevo Teatro Libanés Asesinato para dos – Teatro Milán

– Teatro Milán Argan – FORO A POCO NO

– FORO A POCO NO Invierno – TEATRO SERGIO MAGAÑA

– TEATRO SERGIO MAGAÑA Ojos, lengua, sesos – Teatro Benito Juárez

– Teatro Benito Juárez El diario de un loco – Teatro Hidalgo

– Teatro Hidalgo El esposo de Daniel – Foro Lucerna

– Foro Lucerna La Dama De Negro – Teatro 11 de Julio

– Teatro 11 de Julio La curiosa búsqueda de Marcel de Petrasant – FORO A POCO NO

– FORO A POCO NO Peores amigos, mejores enemigos – Teatro Tepeyac

– Teatro Tepeyac Jo Jo Jorge Falcón – La Maraka

– La Maraka Las Hermanas Vals (Falsedad) – Teatro Benito Juárez

– Teatro Benito Juárez No he vuelto a tomar café con Lorca – TEATRO SERGIO MAGAÑA

– TEATRO SERGIO MAGAÑA Recalculando – Teatro Tepeyac

– Teatro Tepeyac Honores a la bandera – FORO A POCO NO

– FORO A POCO NO Las Heridas del Viento – Teatro Milán

– Teatro Milán Reina de Corazones – Foro Red Access

– Foro Red Access El Tenorio Cómico – Centro Cultural Teatro II / Escenario GNP

– Centro Cultural Teatro II / Escenario GNP La insignificancia de llamarse Juana – Teatro Benito Juárez

– Teatro Benito Juárez Panquesito show – Al Chile Bar Y Restaurante

– Al Chile Bar Y Restaurante Del Tingo al tango – Teatro Varsovia

– Teatro Varsovia Yo no soy de aquí – TEATRO SERGIO MAGAÑA

– TEATRO SERGIO MAGAÑA Pipirin – La Maraka

– La Maraka Imperio – Castillo de Chapultepec

– Castillo de Chapultepec Bandidas y Bamba con B de Burlesque – FORO A POCO NO

– FORO A POCO NO Vértebra – TEATRO SERGIO MAGAÑA

– TEATRO SERGIO MAGAÑA La Caducidad de la Lavanda – FORO A POCO NO

– FORO A POCO NO Yo tan Bergman, tú tan Fellini – TEATRO SERGIO MAGAÑA

– TEATRO SERGIO MAGAÑA Mancchas: arte vivo para primeras infancias – FORO A POCO NO

– FORO A POCO NO Las Calcetas De Mi Padre – TEATRO SERGIO MAGAÑA

– TEATRO SERGIO MAGAÑA Sueño de una Noche de Verano – Teatro Tepeyac

– Teatro Tepeyac Dracula – Teatro Tepeyac

– Teatro Tepeyac Calaveritas – Teatro Tepeyac

– Teatro Tepeyac Leyendas de Terror – Teatro Tepeyac

– Teatro Tepeyac Estefan Jackson – Teatro Tepeyac

– Teatro Tepeyac EL CASCANUECES, BALLET – Teatro Tepeyac

– Teatro Tepeyac Un Cuento de Navidad, el señor Scrooge – Teatro Tepeyac

Para toda la familia

Ringolingus – Teatro Hidalgo

– Teatro Hidalgo Allegrizzimo Nuova Era – TEATRO SERGIO MAGAÑA

– TEATRO SERGIO MAGAÑA Girasoles en la Luna – FORO A POCO NO

– FORO A POCO NO Hansel y Gretel – Teatro Tepeyac

– Teatro Tepeyac La Sirenita – Teatro Tepeyac

– Teatro Tepeyac Dinosaurios Al Rescate – Teatro Tepeyac

– Teatro Tepeyac Magos Joe Y Moy – Foro Red Access

– Foro Red Access Cenicienta – Teatro Tepeyac

– Teatro Tepeyac Los hombres lobo viven en mi closet – Teatro Benito Juárez

Shows

Circo Atayde Est. 1888 “Les Clowns” – Centro Cultural Teatro II

– Centro Cultural Teatro II Frozen – Auditorio Nacional

– Auditorio Nacional Sala del Terror – Foro Polanco Moliere

– Foro Polanco Moliere Paladares – Parque Fundidora

– Parque Fundidora Clue – Teatro Centenario Coyoacan

– Teatro Centenario Coyoacan Homenaje Zoé unplugged – Foro Red Access

– Foro Red Access Andreas Zanetti, si tienes madre ven – Foro Red Access

– Foro Red Access Jean del Castillo, tributo a Joaquín Sabina – Foro Red Access

– Foro Red Access Star Wars Episodio IV Función de Gala – Teatro Xola Julio Prieto

Deportes

Speedfest – Autódromo Hermanos Rodríguez

– Autódromo Hermanos Rodríguez México Racing Cup – Autódromo Hermanos Rodríguez

– Autódromo Hermanos Rodríguez Box puro golpe – Arena Coliseo

– Arena Coliseo Budo Sento – Centro Banamex

¿Cómo funciona el Jueves 2x1?

La mecánica es sencilla y muy clara:

La promoción solo está disponible durante el jueves

Aplica únicamente en eventos seleccionados

Se activa directamente en la plataforma oficial

El beneficio se refleja al momento de la compra

No hay sorteos ni códigos complicados: si el evento participa, el descuento se aplica automáticamente.

Eso sí, hay una regla no escrita que todos los fans conocen:👉 los boletos vuelan en cuestión de horas.