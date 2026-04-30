Jueves 2x1 de Ticketmaster del 30 de abril 2026: lista completa de conciertos y eventos en promoción

Para muchos, ir a conciertos en México se ha convertido en un lujo. Pero cada semana, hay un día que rompe esa lógica: el famoso “Jueves 2x1” de Ticketmaster, una promoción que permite comprar dos boletos al precio de uno… y que este 30 de abril de 2026 vuelve a encender la conversación entre fans.
La dinámica es sencilla, pero la demanda no lo es. Durante un solo día, la plataforma libera una lista de eventos seleccionados —desde conciertos hasta teatro— donde los usuarios pueden acceder a esta oferta limitada.
Jueves 2x1 Ticketmaster: Promociones hoy jueves 16 de abril
Conciertos
- Sala Principal Bellas Artes – Palacio de Bellas Artes
- Javier Corcobado – Teatro Metropólitan
- Eliades Ochoa – Teatro Metropólitan / Teatro Diana
- Collage – Foro Red Access
- Jumbo – Escenario GNP Seguros / Teatro Diana
- María Daniela y su Sonido Lasser – Teatro Metropólitan
- Mi amigo Invencible – Lunario Del Auditorio Nacional
- Jean del Castillo, tributo a Joaquín Sabina – Foro Red Access
- Josue Alaniz – Foro Corona Monterrey
- Men At Work – La Maraka
- La esencia del bolero – Foro Red Access
- Iñigo Quintero – Lunario Del Auditorio Nacional
- LEISURE – Pabellón del Palacio de los Deportes
- Leyendas el show – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
- Adán Sámano – El Cantoral
- Alejandro Filio – Lunario Del Auditorio Nacional
- Cris MJ – Auditorio Telmex / Auditorio Banamex / Palacio de los Deportes
- iza tkm – Foro Corona Monterrey
- T.A.T.U. – La Maraka
- Estela Nuñez y Jorge Muñiz – Teatro Metropólitan
- Jazzpango y la ONJMX – El Cantoral
- Despechadas – Auditorio Nacional
- San Francisco Disco Band – Foro Red Access
- ¡ESTÁ CON MADRES! – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
- El Consorcio – Teatro Metropólitan
- 100 Years of Miles Davis – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- Chucho Rivas – Foro Puebla
- Edith Márquez – Auditorio Nacional
- Bala – Foro Corona Monterrey
- Alive, una fiesta en el tiempo – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
- Francisco Céspedes – La Maraka
- Jorge Muñiz – Lunario Del Auditorio Nacional
- Los cepillines – Teatro Rafael Solana
- El príncipe y el divo (Al Chile Bar) – Al Chile Bar Y Restaurante La Familia Grande
- Angélica María y Enrique Guzmán – Auditorio Nacional
- Guadalupe Pineda – Teatro Metropólitan
- One Vision of Queen – Pepsi Center
- Danny Frank – La Maraka
- Arath Herce – Lunario Del Auditorio Nacional / Foro Corona Monterrey
- Trendline Utopía Tour – Foro Red Access
- La Cantadera – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
- Paty Cantu – La Maraka
- Interestelar 12° Aniversario Movie Concert – Teatro Xola Julio Prieto
- La Caravana del Amor – Escenario GNP Seguros
- Cosmic Kid – Foro Corona Monterrey
- Intocable – Monumental Plaza De Toros México
- Alex Ubago – Teatro Diana
- Luis Garcia – El Cantoral
- Grupo Yndio – Lunario Del Auditorio Nacional
- Carlos Macías – El Cantoral
- Cross Road: The Bon Jovi live experience – Foro Red Access
- Amantes en Concierto – Lunario Del Auditorio Nacional
- La La Love You – Auditorio Nacional
- Paco de María – El Cantoral
- La Sonora Santanera – La Maraka
- Etienne Charles – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- Liverpool Legends – Auditorio Nacional
- Sebastián Yatra – Palacio de los Deportes
- The Academy Is – Pabellón del Palacio de los Deportes
- Héctor Ortiz – Foro Red Access
- Rubytates – Foro Corona Monterrey
- Viva Suecia – Lunario Del Auditorio Nacional
- Gipsy Kings by André Reyes – La Maraka
- Reyli Barba – Auditorio Nacional
- Camilo Septimo – Palacio de los Deportes
- Mau y Ricky – Teatro Metropólitan
- Usted Señalemelo – Lunario Del Auditorio Nacional / Foro Corona Monterrey
- HD BAND – Foro Red Access
- Alizée – La Maraka
- Jaime Varela – Teatro Metropólitan
- Leire Martínez – Teatro Galerías / Teatro Metropólitan
- Nunca Jamas – Foro Corona Monterrey
- Kooltown La Fiesta de las Galaxias – Teatro Metropólitan
- Kenia Os – Estadio Borregos
- Baby Batiz – Teatro Tepeyac
- Los Meñiques de la Casa – Teatro Diana
- Angélica María y Enrique Guzmán – Escenario GNP Seguros
- Gol de Oro – Pabellón del Palacio de los Deportes
- Metronomy – Escenario GNP Seguros
- I Hate Models – Pepsi Center
- Matisse – Auditorio Nacional
- Te Vi en un Planetario – Lunario Del Auditorio Nacional
- Beatriz Adriana – La Maraka
- Majo Cornejo – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- Los Ángeles Negros – Teatro Metropólitan
- La Texana – Foro Corona Monterrey
- Sebastián Yatra – Auditorio Banamex / Auditorio Telmex
- Jesse & Joy – Auditorio Nacional
- Nicho Hinojosa – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
- La Castañeda – La Maraka
- La Caravana del Amor – Auditorio Nacional
- Shenel Johns – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- Kalimba – La Maraka
- Michelle Delu – Foro Red Access
- Enrique Guzmán – La Maraka
- Morgan Romero – Foro Red Access
- Barimu – Foro Red Access
- Tex Tex – La Maraka
- Esto Sí es Despecho – La Maraka
- Los Amigos Invisibles – La Maraka
- La Onda Vaselina – Foro Red Access
- Fernando Delgadillo – La Maraka
- Porfi Baloa – La Maraka
- Raul Di Blasio – La Maraka
- Carnival of KISS – Foro Red Access
- Espinoza Paz – Auditorio Nacional
- Laureano Brizuela – La Maraka
- Mario Aguilar – Auditorio Nacional
- Aleks Syntek – Teatro Diana
- Elefante – Auditorio Nacional
- Nicho Hinojosa – La Maraka
- Fernando Delgadillo y Alejandro Filio – La Maraka
Teatro
- Agua – FORO A POCO NO
- El Fantasma De La Ópera México – Teatro de los Insurgentes
- Los monólogos de la vagina – Nuevo Teatro Libanés
- Mentidrags – Teatro Aldama
- Razones para decirte adiós – Teatro Tepeyac
- Toc Toc – Teatro Royal Pedregal
- 12 Princesas en Pugna – Teatro Xola Julio Prieto
- Como quieras... ¡Perro Ámame! – Teatro Virginia Fábregas
- El Juego Que Todos Jugamos – Teatro SOGEM Wilberto Cantón
- Esquizofrenia – Teatro Coyoacán Enrique Lizalde
- Las Leonas – Teatro México
- La obscenidad de la carne. – Teatro Renacimiento
- Afterglow – Teatro Milán / Teatro Virginia Fábregas / Teatro Galerías
- El Sótano – Teatro Fernando Soler
- La Nota – Nuevo Teatro Libanés
- Por la Punta de la Nariz – Teatro Ofelia
- Mentiras El Musical – Teatro Aldama
- Perfume De Gardenia – Teatro San Rafael
- Qué desastre de función – Teatro Jorge Negrete
- Crisis para principiantes – Teatro Rafael Solana
- Infierno – Teatro Coyoacán Enrique Lizalde
- Los Marihuanólogos – Teatro Xola Julio Prieto
- Piedras en sus bolsillos – Foro Lucerna
- Sor-presas – Teatro Hidalgo
- Treintonas, cuarentonas ¡Y muy chingonas! – Teatro Tepeyac
- Descubriendo a Cri Cri – Teatro Hidalgo
- El Principito, Danza Retrofuturista – Teatro Varsovia
- Pedro y Julián – Teatro Benito Juárez
- Mi Juguete Favorito Musical – Telón de Asfalto
- Te cuento el cuento de el Principe Rana – Telón de Asfalto
- Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve – Teatro San Jerónimo Independencia
- Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México – Sala Silvestre Revueltas
- Requiem por Luis Buñuel – Auditorio Luis Elizondo
- La Señora Presidenta – Centro Cultural Teatro II
- Ni con ellas, ni sin ellas – Teatro Broadway
- El Lago De Los Cisnes – Teatro Tepeyac
- Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández – Palacio de Bellas Artes
- El Misterioso Caso De La Sombra – Teatro Milán
- ¡Oh, Karen! – Teatro Xola Julio Prieto
- Hasta Que La Mafia Nos Separe – Teatro Xola Julio Prieto
- Defendiendo al cavernícola – Nuevo Teatro Libanés
- Hedda – Foro Lucerna
- Payaso – Teatro Xola Julio Prieto
- Sinfonía Galáctica – Teatro Metropólitan
- Conversando con el Diablo – Teatro Coyoacán Enrique Lizalde
- DAHMER, Mirando a la bestia a los ojos – Teatro SOGEM Wilberto Cantón
- Préndeme – Teatro Milán
- Ride The Cyclone México – Teatro Xola Julio Prieto
- Puras Cosas Maravillosas – Foro Lucerna
- Así lo veo yo – Nuevo Teatro Libanés
- Asesinato para dos – Teatro Milán
- Argan – FORO A POCO NO
- Invierno – TEATRO SERGIO MAGAÑA
- Ojos, lengua, sesos – Teatro Benito Juárez
- El diario de un loco – Teatro Hidalgo
- El esposo de Daniel – Foro Lucerna
- La Dama De Negro – Teatro 11 de Julio
- La curiosa búsqueda de Marcel de Petrasant – FORO A POCO NO
- Peores amigos, mejores enemigos – Teatro Tepeyac
- Jo Jo Jorge Falcón – La Maraka
- Las Hermanas Vals (Falsedad) – Teatro Benito Juárez
- No he vuelto a tomar café con Lorca – TEATRO SERGIO MAGAÑA
- Recalculando – Teatro Tepeyac
- Honores a la bandera – FORO A POCO NO
- Las Heridas del Viento – Teatro Milán
- Reina de Corazones – Foro Red Access
- El Tenorio Cómico – Centro Cultural Teatro II / Escenario GNP
- La insignificancia de llamarse Juana – Teatro Benito Juárez
- Panquesito show – Al Chile Bar Y Restaurante
- Del Tingo al tango – Teatro Varsovia
- Yo no soy de aquí – TEATRO SERGIO MAGAÑA
- Pipirin – La Maraka
- Imperio – Castillo de Chapultepec
- Bandidas y Bamba con B de Burlesque – FORO A POCO NO
- Vértebra – TEATRO SERGIO MAGAÑA
- La Caducidad de la Lavanda – FORO A POCO NO
- Yo tan Bergman, tú tan Fellini – TEATRO SERGIO MAGAÑA
- Mancchas: arte vivo para primeras infancias – FORO A POCO NO
- Las Calcetas De Mi Padre – TEATRO SERGIO MAGAÑA
- Sueño de una Noche de Verano – Teatro Tepeyac
- Dracula – Teatro Tepeyac
- Calaveritas – Teatro Tepeyac
- Leyendas de Terror – Teatro Tepeyac
- Estefan Jackson – Teatro Tepeyac
- EL CASCANUECES, BALLET – Teatro Tepeyac
- Un Cuento de Navidad, el señor Scrooge – Teatro Tepeyac
Para toda la familia
- Ringolingus – Teatro Hidalgo
- Allegrizzimo Nuova Era – TEATRO SERGIO MAGAÑA
- Girasoles en la Luna – FORO A POCO NO
- Hansel y Gretel – Teatro Tepeyac
- La Sirenita – Teatro Tepeyac
- Dinosaurios Al Rescate – Teatro Tepeyac
- Magos Joe Y Moy – Foro Red Access
- Cenicienta – Teatro Tepeyac
- Los hombres lobo viven en mi closet – Teatro Benito Juárez
Shows
- Circo Atayde Est. 1888 “Les Clowns” – Centro Cultural Teatro II
- Frozen – Auditorio Nacional
- Sala del Terror – Foro Polanco Moliere
- Paladares – Parque Fundidora
- Clue – Teatro Centenario Coyoacan
- Homenaje Zoé unplugged – Foro Red Access
- Andreas Zanetti, si tienes madre ven – Foro Red Access
- Jean del Castillo, tributo a Joaquín Sabina – Foro Red Access
- Star Wars Episodio IV Función de Gala – Teatro Xola Julio Prieto
Deportes
- Speedfest – Autódromo Hermanos Rodríguez
- México Racing Cup – Autódromo Hermanos Rodríguez
- Box puro golpe – Arena Coliseo
- Budo Sento – Centro Banamex
¿Cómo funciona el Jueves 2x1?
La mecánica es sencilla y muy clara:
- La promoción solo está disponible durante el jueves
- Aplica únicamente en eventos seleccionados
- Se activa directamente en la plataforma oficial
- El beneficio se refleja al momento de la compra
No hay sorteos ni códigos complicados: si el evento participa, el descuento se aplica automáticamente.
Eso sí, hay una regla no escrita que todos los fans conocen:👉 los boletos vuelan en cuestión de horas.