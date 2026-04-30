¿Costco y SAMS abren este viernes 1 de mayo? Horarios oficiales de las sucursales el Día del Trabajo Para que no te agarre desprevenido, conoce si Sam’s Club y Costco abren este viernes 1 de mayo (Pexels)

Si planeas comprar tu despensa este viernes 1 de mayo, aquí te decimos si abrirán Costco y Sam’s Club, además de sus horarios oficiales para este día.

Este viernes 1 de mayo es considerado feriado por la Ley Federal del Trabajo (LFT) debido a que se conmemora el Día del Trabajo, por lo que algunas tiendas y servicios permanecerán cerrados, o bien modificarán sus horarios.

Ante esta situación y sumando a que esta fecha coincide con el pago de quincena de algunas personas, las cuales planean aprovechar este día libre para realizar su despensa, usuarios se preguntan si Sam’s Club y Costco abrirán de manera normal este viernes 1 de mayo.

¿Abrirá Costco este viernes 1 de mayo de 2026?

Hasta el momento de la publicación de esta nota, Costco Wholesale no ha anunciado algún cierre de sus tiendas, por lo que este viernes 1 de mayo Costco permanecerá abierto a pesar de ser día feriado.

Sin embargo, deberás considerar al momento de acudir a Costco que sus horarios de servicio se podrían ver modificados debido a este día.

Por lo pronto, sus horarios habituales se mantienen, por lo que este viernes 1 de mayo, Costco estará abierto desde las 10:00 hasta las 20:30 horas. Recuerda que para socios ejecutivos existe una apertura exclusiva a las 9:00 de la mañana.

Horarios oficiales de Sam’s Club para el Día del Trabajo

Al igual que en Costco, Sam’s Club no ha emitido alguna información sobre alguna modificación en sus horarios de servicio. Por lo que, este viernes 1 de mayo las sucursales de Sam’s Club permanecerán abiertas.

Asimismo, tampoco se ha informado sobre algún cambio en los horarios de servicios de las sucursales de Sam’s Club.

Sin embargo, deberás estar atento al establecimiento de la tienda a la que deseas acudir, pues de manera individual, podría informar de algún cambio en su horario.

Compras en línea y entregas a domicilio: ¿Se suspenden este viernes?

Por otra parte, tanto Costco Wholesale como Sam’s Club no han informado sobre alguna suspensión en su servicio de compras en línea y entregas a domicilio. Por lo que, este viernes 1 de mayo, podrás realizar tus compras en cualquiera de estas desde la comodidad de tu hogar sin ningún inconveniente.