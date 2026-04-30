¿Es puente y aún no tienes plan? Nada en manantiales a solo 2 horas de CDMX; opción buena, bonita y barata para mayo 2026

Si el calor en la ciudad ya te está atormentando, el Balneario Santa Isabel en Morelos es el respiro que no sabías que necesitabas. Ubicado en Tlaltizapán, este sitio combina lo mejor de dos mundos: naturaleza y diversión acuática.

Aquí el agua viene de manantiales naturales que alimentan pozas, albercas y cascadas, creando un ambiente fresco y constante, convirtiéndolo en un lugar donde el calor no tiene lugar.

¿Por qué el Balneario Santa Isabel es el mejor plan este puente de mayo?

Este no es el típico balneario basico. Santa Isabel funciona como un pequeño universo acuático con atracciones para todos los moods:

Albercas de agua natural

Pozas cristalinas

Toboganes

Cascadas

Chapoteaderos

Además, hay actividades como gotcha y paseos recreativos dentro del complejo; áreas verdes amplias, perfectas para un picnic o simplemente tirarte al pasto a broncearte y no hacer nada.

Precios 2026, ¿cuánto cuesta entrar?

Entrada general adultos: alrededor de $180 pesos

alrededor de Niños: desde $150 pesos

desde Campamento: desde $320 a $350 pesos por noche

En comparación con otros balnearios de Morelos, Santa Isabel mantiene una de las mejores relaciones calidad-precio, especialmente por tratarse de agua de manantial natural.

Hospedaje y campamento

Si una visita exprés no te basta, puedes extender la experiencia alojandote en:

Cabañas familiares

Habitaciones tipo hotel

Zona de campamento

Las cabañas pueden costar desde $1,500 pesos y están pensadas para grupos pequeños o parejas que quieren desconectarse del mundo sin renunciar a la comodidad.

Dónde está y cómo llegar desde CDMX

El balneario se ubica sobre la carretera Yautepec–Jojutla, en el estado de Morelos.

Abre todos los días de 9:00 a 6:00 pm

Está a poco más de 2 horas desde la CDMX

Esto lo convierte en una escapada ideal de fin de semana o incluso de ida y vuelta si te organizas bien.

El Balneario Santa Isabel no intenta ser lujoso ni pretencioso. Su encanto está en lo esencial: agua limpia, naturaleza y un ambiente relajado ideal para este fin de semana de puente.