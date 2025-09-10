Resultados Melate, Revancha y Revanchita 10 de septiembre 2025: números ganadores del sorteo 4107

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 4 de junio (Crónica Digital)

El sorteo 4107 de Melate, Revancha y Revanchita se lleva a cabo este miércoles 10 de septiembre de 2025, despertando la expectativa de miles de jugadores en todo México que aguardaban conocer los números ganadores.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4107?

En esta ocasión, el premio mayor de Melate 4107 alcanzó los 182 millones de pesos, una cifra que atrajo tanto a jugadores frecuentes como a quienes decidieron tentar a la suerte por primera vez. Este monto se genera a través del sistema progresivo del sorteo, que aumenta cada vez que no hay un ganador del premio principal, manteniendo la emoción y la expectativa en cada nueva edición.

¿Cómo se juega Melate?

La mecánica de Melate es sencilla y accesible. Cada participante elige entre seis y diez números del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis números principales y una séptima bola adicional, que permite acceder a premios secundarios.

Un solo boleto también permite jugar Revancha y Revanchita, sin necesidad de boletos extra. Esto significa que la misma combinación de números da tres oportunidades distintas de ganar, aumentando la probabilidad de obtener un premio significativo.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4107

El sorteo 4107 se transmitió en vivo a través de los canales oficiales de la Lotería Nacional, incluyendo su página web y redes sociales como YouTube y Facebook.

Quienes no siguieron la transmisión en tiempo real pueden consultar los números ganadores en los medios oficiales de la Lotería Nacional. Estos resultados permanecen disponibles en todo momento, permitiendo a los jugadores verificar sus boletos con tranquilidad.

¿A qué hora fue el sorteo de Melate 4107?

El sorteo de Melate, Revancha y Revanchita 4107 se realizó a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, siguiendo el horario habitual de los sorteos nocturnos de la Lotería Nacional.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4107?

Los jugadores pueden confirmar sus resultados en el portal oficial de la Lotería Nacional, en puntos de venta autorizados o mediante el verificador en línea, una herramienta práctica que permite saber al instante si un boleto resultó premiado.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El costo de participación es de 15 pesos por boleto en Melate. Para quienes deseen aumentar sus oportunidades, la Revancha tiene un costo adicional de 10 pesos, mientras que la Revanchita suma 5 pesos más. Con una inversión total de 30 pesos, los participantes pueden jugar en los tres sorteos de manera simultánea y competir por premios millonarios.