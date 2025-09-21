La última foto de Débora Estrella y cronología del accidente aéreo que causó su muerte en Nuevo León

Débora Estrella, conductora de Telediario La periodista murió a los 43 años de edad en un accidente aéreo (Crónica Digital)

La conductora de televisión Débora Estrella, reconocida por su trabajo en Telediario Matutino de Grupo Multimedios, murió a los 43 años tras el desplome de una avioneta en el municipio de García, Nuevo León.

¿Cómo ocurrió el desplome de la avioneta en donde viajaba Débora Estrella?

De acuerdo con autoridades estatales, la aeronave con matrícula XB-BGH cayó alrededor de las 18:50 horas en las inmediaciones del Río Pesquería, dentro del Parque Industrial Ciudad Mitras. En el lugar también falleció el piloto Bryan Leonardo Ballesteros Argueta.

Protección Civil de Nuevo León y cuerpos de auxilio acudieron de inmediato, aunque al arribar confirmaron que no había sobrevivientes. La Agencia Estatal de Investigaciones abrió una carpeta para esclarecer si el siniestro estuvo relacionado con una falla mecánica, condiciones adversas del clima o un error humano.

Vecinos de la zona captaron en video los momentos en que el piloto intentaba estabilizar la aeronave, aparentemente en un intento de aterrizaje forzoso.

Las causas del desplome permanecen bajo investigación de las autoridades aeronáuticas y estatales. Hasta el momento no se ha confirmado qué provocó la caída de la avioneta en la que viajaba la conductora y se espera que en las próximas horas se dé a conocer información al respecto.

La última publicación de Débora Estrella antes del accidente

Horas antes de la tragedia, aproximadamente a las 09:00 horas, la conductora compartió en sus historias de Instagram la fotografía de una avioneta con la frase “Adivina qué…”, señalando su ubicación en el Aeropuerto Internacional del Norte. Esa imagen cobró un significado doloroso cuando se confirmó que ella viajaba en la aeronave que se desplomó en García.

Última foto de Débora Estrella La periodista anunció que estaba a punto de hacer un viaje en esta avioneta

Aproximadamente a las 22:00 horas se dio a conocer la noticia de su muerte, sin saber hasta el momento qué fue lo que pasó para que se desplomará la aeronave.

Trayectoria de Débora Estrella en los medios de comunicación

Nacida en Monterrey el 7 de agosto de 1982, Débora Estrella estudió la carrera de Derecho en el Tecnológico de Monterrey, aunque muy pronto descubrió su pasión por la comunicación. Comenzó en la radio universitaria Frecuencia Tec, y en 2018 se incorporó como conductora a Telediario Matutino, consolidándose como una de las caras más reconocidas de la televisión regiomontana.

Su carisma y profesionalismo la llevaron también a participar en noticiarios de Milenio Televisión y a conducir el Telediario Ciudad de México en Canal 6 durante los fines de semana.

Fuera de la pantalla, trabajó en empresas del sector alimenticio y aeronáutico, además de compartir en redes sociales su amor por los caballos, la equitación y los viajes.

Reacciones y luto en el gremio periodístico por la muerte de Débora Estrella

La noticia del fallecimiento de Débora Estrella provocó una ola de mensajes de condolencias de colegas, amigos y figuras públicas. Grupo Multimedios expresó su consternación calificando la pérdida como devastadora para la empresa y la comunidad periodística.

El periodista Carlos Zúñiga escribió: “Me entristece mucho tener que despedirme así de mi amiga y compañera Débora Estrella. Una profesional en toda la extensión de la palabra, pero mejor persona, hija, hermana. Duele mucho su partida”.