Para el Mundial: estas son las 5 mejores pantallas de TV que puedes conseguir en México, según Profeco

Profeco Antes de romper la alcancía, revisa cuáles pantallas son la mejor opción según las recomendaciones de la Profeco.

Si tu pantalla te está dando señales de que ya es momento de cambiarla por una de mayor calidad, te contamos que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó recientemente un estudio que podría ayudarte a elegir la mejor opción.

En esta evaluación, la Profeco analizó modelos económicos y modelos OLED y QLED de gama alta, por lo que te ofrece diferentes alternativas que se ajustan a tu bolsillo.

¿Cuáles son los modelos mejor evaluados por la Profeco?

Algunos de los modelos con mejores prestaciones según la Procuraduría del Consumidor fueron:

LG , OLED55C55C5PSA de 55 pulgadas.

, OLED55C55C5PSA de 55 pulgadas. Samsung , QN55S85HAEXZX de 55 pulgadas.

, QN55S85HAEXZX de 55 pulgadas. ONN , 40CF2000R de 40 pulgadas.

, 40CF2000R de 40 pulgadas. VIOS , VI-43T232 de 43 pulgadas.

, VI-43T232 de 43 pulgadas. Samsung, QN65S90HAEXZX de 65 pulgadas.

Del análisis de los 49 televisores, agrupados por categorías en pulgadas, solo 3 obtuvieron la calificación máxima que da el organismo, pero hay modelos con buenas reseñas y de diferentes tamaños que se pueden adaptar a tu presupuesto.

Durante las pruebas realizadas, algunos equipos resaltaron fallas en la calidad de la imagen, sonido, con la información de los fabricantes y en las garantías.

Estos aspectos fueron resultado de la evaluación de color, contraste, uniformidad de imagen, desempeño del audio e información comercial que las marcas proporcionan en sus empaques.

No olvides revisar tu póliza de garantía

Recuerda que, si quieres disfrutar al máximo el arranque del Mundial 2026, es importante que, antes de terminar de adquirir un aparato electrónico nuevo, compares precios y prestes mucha atención a la póliza de garantía y toda la documentación incluida, con la finalidad de proteger tu inversión.