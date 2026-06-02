El lujo de ser mexicano: 5 formas de vivirlo al máximo en nuestro país

México Los jóvenes hoy en día han revalorado el lujo en distintas visiones. (Pixabay)

Ser mexicano es más que sólo nacer en esta tierra, ahora, se ve como un lujo ser parte de una bandera tricolor y los habitantes de esta nación saben que un lujo ya no radica en lo material, sino en cómo se hacen las cosas.

Los mexicanos ven el lujo con distinta óptica

Los mexicanos saben arreglárselas para todo, además, cada región entiende de distinta forma la vida, pero hoy en día el lujo se entiende de manera distinta a otras partes del mundo, no siempre tiene que ver con lo inaccesible.

Simplemente basta con hacer una sobremesa para crear una lazo con alguien, en una taquería llena un martes por la noche o en algún lugar donde se pueda observar aquello que es común para muchos, pero hay belleza en su profundidad.

En México, el lujo se definió desde la ostentación y la distancia por generaciones, pero todo cambia, evoluciona y la conversación cambió. Las nuevas generaciones buscan algo más auténtico, más cercano y conectado con el origen, el proceso y la intención detrás de las cosas. Y en ese contexto, México tiene una forma única de vivir el lujo.

Es justo desde esa mirada que conversaciones culturales como “Es un lujo ser mexicano” de Tequila Patrón comenzó a resignificar el lujo contemporáneo desde México: no como exceso, sino como una forma de vivir.

Es por eso que aquí te mostramos 5 forma de vivir el ‘lujo’ a lo mexicano:

Las cosas siempre se hacen bien

En México, el detalle lo es todo para muchos mexicanos. desde quien cocina durante horas para una comida familiar, en las manos que trabajan el agave antes de convertirse en tequila.

También en el diseñador que cuida cada textura o en el cineasta que construye una escena cuadro por cuadro. Esos pequeños detalles siempre los ve el mexicano y pocas cosas se sienten tan lujosas como aquello que fue hecho con toda la intención.

La mesa debe ser más que eso, es un ritual

Así también, en México, la mesa nunca es solo la mesa. Es conversación, tiempo compartido y un espacio donde las historias empiezan a fluir de manera natural, casi sin darse cuenta.

Hay un lujo particular en pedir “una más” para seguir la plática, en descubrir un lugar increíble con amigos o en compartir una margarita mientras la noche se alarga sin prisa. Porque aquí, muchas veces lo mejor no es el plan, sino todo lo que sucede alrededor de él.

Celebrar sin esperar una ocasión especial

México tiene la capacidad de convertir los momentos simples en algo más y cotidiano en celebración. No hace falta esperar una fecha importante para brindar, salir por tacos o reunirse con la gente correcta.

Tal vez por eso el lujo mexicano se siente tan vivo, porque no depende de protocolos ni de momentos extraordinarios. Vive en la espontaneidad, en esa facilidad para encontrar algo especial incluso en los días más ordinarios.

Encontrar belleza en lo cotidiano

Hay ciudades que se disfrutan mirando hacia arriba. México se descubre mirando en todas direcciones.

En una pequeña barra con una gran margarita, en una taquería que parece escondida, en la música que sale de un departamento abierto o en el diseño que transforma cualquier objeto en piezas llenas de belleza, arte e identidad.

El lujo mexicano no siempre busca llamar la atención. Muchas veces, simplemente sucede en la manera de hacer las cosas.

Sentir orgullo de quiénes somos.

Durante mucho tiempo, México miró el lujo hacia afuera. Hoy, cada vez más personas lo encuentran en lo que ya somos: nuestra creatividad, nuestra hospitalidad, nuestra comida, nuestra forma de celebrar y la manera en la que seguimos reinterpretando nuestra cultura.

Hay un México contemporáneo, vibrante y profundamente auténtico que hoy el mundo mira con admiración. Y quizá el verdadero lujo está justamente ahí: en reconocer que muchas de las cosas que damos por hechas son, en realidad, extraordinarias.

Porque el lujo, hoy, ya no se mide por lo que se presume, sino por la intención con la que vivimos las cosas. Y en pocos lugares saben hacerlo tan bien y naturalmente como México.