Tianguis de Hello Kitty: ¿cuándo, dónde y qué días se pone en la CDMX?

Hello Kitty Encontramos el paraíso rosa en la CDMX. Vive una experiencia kawaii todos los fines de semana en el tianguis de Hello Kitty.

Si continúas con la búsqueda de juguetes de temporada, artículos de papel muy lindos, comida o coleccionables de Hello Kitty, este tianguis situado en la Ciudad de México es para ti.

Se trata de un lugar que pocos conocen y por el que seguro has pasado. Ubicado a escasos pasos de la estación del Metro Chabacano, podrás encontrar el fabuloso tianguis de este personaje.

¿Dónde está instalado el tianguis?

Se localiza a lo largo de la calle Juan A. Mateos, colonia Vista Alegre de la alcaldía Cuauhtémoc, y ofrece un gran número de puestos con un sinfín de productos, muchas cosas tiernas y con mucho rosa.

En este espacio podrás vivir la experiencia kawaii que tanto esperabas y sentirte en las nubes con la amplia gama de piezas de Hello Kitty; incluso descubrirás alimentos, como galletas, chocolates y hasta gorditas de chicharrón con esta figura icónica.

Recuerda que aquí verás cualquier cosa que te imagines, desde tesoros coleccionables e incluso aparatos electrodomésticos con esta adorable forma.

¿Qué días puedo encontrar este bazar de Hello Kitty?

Los puestos solo se ponen los días sábados; si vas cualquier otro día de la semana, es muy probable que puedas regresar muy triste, así que no lo olvides.

Ponte bloqueador y prepárate.

Los horarios del tianguis son de 10:00 a 16:00 horas; no olvides llevar tu protector solar y mantenerte hidratado. En este lugar también encontrarás un amplio menú de bebidas para disfrutar durante tu recorrido entre los puestos.