Tianguis de Hello Kitty: ¿cuándo, dónde y qué días se pone en la CDMX?

Si continúas con la búsqueda de juguetes de temporada, artículos de papel muy lindos, comida o coleccionables de Hello Kitty, este tianguis situado en la Ciudad de México es para ti.
Se trata de un lugar que pocos conocen y por el que seguro has pasado. Ubicado a escasos pasos de la estación del Metro Chabacano, podrás encontrar el fabuloso tianguis de este personaje.
¿Dónde está instalado el tianguis?
Se localiza a lo largo de la calle Juan A. Mateos, colonia Vista Alegre de la alcaldía Cuauhtémoc, y ofrece un gran número de puestos con un sinfín de productos, muchas cosas tiernas y con mucho rosa.
En este espacio podrás vivir la experiencia kawaii que tanto esperabas y sentirte en las nubes con la amplia gama de piezas de Hello Kitty; incluso descubrirás alimentos, como galletas, chocolates y hasta gorditas de chicharrón con esta figura icónica.
Recuerda que aquí verás cualquier cosa que te imagines, desde tesoros coleccionables e incluso aparatos electrodomésticos con esta adorable forma.
¿Qué días puedo encontrar este bazar de Hello Kitty?
Los puestos solo se ponen los días sábados; si vas cualquier otro día de la semana, es muy probable que puedas regresar muy triste, así que no lo olvides.
Ponte bloqueador y prepárate.
Los horarios del tianguis son de 10:00 a 16:00 horas; no olvides llevar tu protector solar y mantenerte hidratado. En este lugar también encontrarás un amplio menú de bebidas para disfrutar durante tu recorrido entre los puestos.
- Dónde: Metro Chabacano en la calle Juan A. Mateos.
- Los días sábados, en un horario de 10:00 a 16:00 hrs.