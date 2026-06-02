Balón de hielo en CDMX: así regalaron boletos para el Mundial 2026

Así se vivió el desafío de El Balón de Hielo Foto: Cortesía (SERGIO BEJARANO)

En el Jardín Juárez, ubicado en la alcaldía Cuautémoc, una escena única capturó la atención de cientos de personas: un enorme balón de hielo que, más allá de su forma, contenía una promesa. No era solo una instalación, era una experiencia colectiva que puso a prueba la resistencia, la emoción y el deseo de acercarse a un sueño mundialista.

El evento, impulsado por Tequila Don Julio, en el contexto de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, logró algo poco común pues transformó un espacio público en un punto de encuentro donde la expectativa se vivía turno a turno, golpe a golpe, mientras el hielo comenzaba a ceder.

Una experiencia urbana que reunió a cientos en torno a un mismo objetivo

La dinámica fue tan simple como poderosa: romper un balón de hielo gigante para alcanzar un premio oculto en su interior. Durante una jornada dividida en dos bloques —de 15:00 a 17:00 y de 17:00 a 19:00 horas—, los participantes registrados tuvieron la oportunidad de intentarlo.

Más de 500 personas se dieron cita en el Jardín Juárez, en pleno Centro Histórico, para ser parte de esta activación. Cada turno tenía un tiempo limitado y se realizaba con herramientas y equipo de seguridad proporcionados por la organización.

Así se vivió el desafío de El Balón de Hielo Foto: Cortesía

Mientras algunos intentaban abrirse paso entre el hielo, el resto observaba con atención, celebrando cada avance y esperando el momento decisivo. La emoción no estaba solo en participar, sino en ser testigo del proceso.

El registro previo, realizado mediante códigos QR distribuidos en distintos puntos de la ciudad, permitió organizar la participación y generar expectativa incluso antes del evento.

El momento decisivo: cuando el hielo se rompió y apareció el premio

El clímax llegó después de horas de intentos.

El hielo, que durante la tarde resistió golpes y estrategias, finalmente cedió. Una persona logró alcanzar el centro de la escultura, donde se encontraba el premio: entradas dobles para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El momento no solo fue celebrado por quien ganó, sino por todos los presentes, que siguieron la dinámica como si se tratara de un partido en tiempo real.

El encargado de cerrar la experiencia fue el comentarista deportivo Christian Martinoli, quien animó los últimos intentos y entregó personalmente el premio, elevando aún más la emoción del cierre.

Así se vivió el desafío de El Balón de Hielo Foto: Cortesía

La antesala emocional rumbo al Mundial 2026

Más allá del premio, el evento logró conectar con algo más profundo: la emoción colectiva que genera el futbol y, en particular, la expectativa de un Mundial que tendrá a México como uno de sus escenarios.

Durante unas horas, el Jardín Juárez dejó de ser solo un espacio público para convertirse en una especie de estadio improvisado, donde cada golpe al hielo se sentía como una jugada decisiva.

La experiencia demostró que el camino hacia el Mundial 2026 no solo se construye en las canchas, sino también en las calles, en la interacción con la gente y en la capacidad de generar momentos memorables.

El balón se rompió. Pero lo que quedó fue algo más duradero, pues la sensación de que el sueño mundialista ya empezó a vivirse.