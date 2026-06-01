Influencer Paola Márquez: estos son los últimos mensajes que puso; el caso de su muerte tiene nuevos misterios Tras darse a conocer la muerte de Paola Márquez, se viraliza la última publicación de la influencer (@paolamarquezofc)

Tras el fallecimiento de la influencer Paola Márquez el pasado sábado 30 de mayo, se han viralizado los últimos videos de la creadora de contenido, donde habla sobre su estado emocional.

Paola Márquez, originaria de Huehuetlán en San Luis Potosí, murió a los 30 años después de ser localizada sin signos vitales en su residencia. Aunque no se ha dado a conocer la causa de su muerte, reportes señalan que la influencer supuestamente se habría quitado la vida.

Más tarde, la noticia de su muerte fue confirmada por el Ayuntamiento de Huehuetlán y por su papá, Hércules Márquez Balderas, en redes sociales.

Tras la noticia de su muerte, usuarios en redes sociales comenzaron a compartir los videos de la influencer días antes de su fallecimiento.

¿Cuál fue el último video de Paola Márquez y qué decía?

El video que se comenzó a viralizar de Paola Márquez fue uno publicado en su cuenta de Instagram el 28 de mayo, donde aparece ella en un elevador con su teléfono en mano.

Dentro del video tiene escrita la frase: “¿Por qué estarías en un lugar donde tienes más que perder que ganar?”

El video actualmente tiene más de 3 millones de vistas y está lleno de comentarios de usuarios despediéndose de la influencer Paola Márquez, mientras que otros han comenzado a teorizar sobre los motivos de su muerte.

“Sabía que me iba a hacer sufrir”: Las últimas reflexiones de la influencer sobre su estado emocional

Asimismo, también comenzaron a resurgir videos antiguos de Paola Márquez, donde ella habla sobre su estado emocional. Uno de ellos fue compartido por el papá de la creadora de contenido.

En este video, la influencer habla sobre alguien más de quien no menciona su nombre, mientras comparte cómo se siente; en una parte del video menciona: “Sabía que me iba a hacer sufrir”.

En otro video compartido por usuarios de redes sociales, aparece Paola Márquez hablando con sus seguidores sobre su estado emocional, señalando que no ha podido dormir, además de agregar: “Estoy cansada de que un día yo esté feliz y al otro completamente rota”.

¿Quién era Paola Márquez?

Paola Márquez era una creadora de contenido originaria de San Luis Potosí; en TikTok contaba con más de un millón de seguidores y en Instagram con 185 mil.

En sus redes sociales publicaba contenido variado, donde utilizaba audios virales, además de compartir información sobre su vida personal, por lo que la noticia de su muerte conmocionó a sus seguidores.