Resultados Melate, Revancha y Revanchita 21 de septiembre 2025: números ganadores del sorteo 4112

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 4 de junio (Crónica Digital)

El sorteo 4112 de Melate, Revancha y Revanchita se realiza este domingo 21 de septiembre de 2025, reuniendo a miles de jugadores que esperaban con ilusión los números ganadores.

La expectativa es mayor debido a la atractiva bolsa acumulada, que posicionó esta edición como una de las más importantes del mes dentro de la Lotería Nacional.

Además, la transmisión en vivo genera gran seguimiento en todo el país, ya que con un solo boleto los participantes tienen tres oportunidades distintas de llevarse premios millonarios.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4112?

El Melate 4112 alcanza una bolsa acumulada de 218.3 millones de pesos, cifra que despertó gran interés entre los jugadores. Este monto surgió gracias al esquema progresivo del sorteo, que incrementa el premio principal cada vez que no aparece un ganador en la primera categoría.

Con el paso de las semanas, la cifra millonaria se convierte en un atractivo irresistible para quienes buscan cambiar su vida con un golpe de suerte.

¿Cómo se juega Melate?

El funcionamiento de Melate es práctico y emocionante. Cada jugador selecciona entre seis y diez números dentro de un rango del 1 al 56. En cada sorteo se extraen seis números principales y una esfera adicional llamada “complementaria”, que abre la puerta a premios secundarios.

Lo más llamativo es que el mismo boleto permite participar en Revancha y Revanchita, sin necesidad de comprar otro. Esto multiplica las oportunidades de ganar y mantiene el interés de quienes participan semana tras semana.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4112

El sorteo 4112 se transmite en vivo a través de los canales oficiales de la Lotería Nacional, incluyendo el sitio web, YouTube y Facebook. Así, los participantes podrán seguir el momento exacto en que se den a conocer los números ganadores.

Quienes no logren ver la transmisión cuentan con la opción de consultar el video completo o verificar directamente los números publicados en las plataformas oficiales de la Lotería Nacional.

¿A qué hora es el sorteo de Melate 4112?

El Melate 4112, junto con Revancha y Revanchita, comenzó a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, respetando el horario habitual de las ediciones nocturnas. Con esta programación constante, el sorteo se ha convertido en una cita esperada por miles de jugadores que cada semana buscan la fortuna.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4112?

Los resultados oficiales del sorteo 4112 pueden revisarse en la página web de la Lotería Nacional, en expendios autorizados y mediante el verificador digital en línea. Esta herramienta digital permite ingresar el folio del boleto y confirmar de inmediato si resultó ganador, ofreciendo rapidez y seguridad a todos los participantes.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El costo de participar en Melate es de 15 pesos por boleto. Los jugadores tienen la opción de agregar la Revancha por 10 pesos adicionales y la Revanchita por 5 pesos más. Con una inversión total de 30 pesos, los participantes pueden acced