Set de actualización del álbum Panini: precio, cómo y dónde acceder a la preventa

Panini lanza el Update Set del Mundial 2026. Las nuevas estampas para completar tu álbum del Mundial. (Pagina Oficial de Panini)

Panini ha anunciado el lanzamiento del esperado Update Set, un paquete especial diseñado para complementar el Álbum Oficial de Estampas del torneo con jugadores que no fueron incluidos en la edición inicial.

🚨 ¡¡PREVENTA LIMITADA del UPDATE SET de la colección de la Copa Mundial de la FIFA™!!



‼️ Actualiza tu álbum con 120 cromos de estrellas como Neymar Jr, Manuel Neuer o Pau Cubarsí.



⏳ ¡UNIDADES ONLINE LIMITADAS! ➡️ https://t.co/hLFUmYtG9X pic.twitter.com/wdwXGRzSDh — PANINI ESPAÑA (@panini_espana) June 11, 2026

La colección llega en medio de la fiebre mundialista y permitirá a los aficionados mantener actualizado su álbum con futbolistas que finalmente forman parte de las listas oficiales de las selecciones participantes.

Qué incluye el Update Set del álbum Panini del Mundial 2026

El Set de Actualización está compuesto por 120 estampas, de las cuales 118 corresponden a nuevos jugadores que amplían la colección original con los participantes confirmados para la Copa del Mundo.

Entre las figuras destacadas que forman parte de esta actualización se encuentran Neymar Jr., Manuel Neuer y Pau Cubarsí, además de otros futbolistas que quedaron fuera de la primera edición del álbum.

Las estampas se distribuyen en seis hojas de 20 cromos cada una, listas para incorporarse al álbum oficial.

Precio del Set de Actualización Panini

Panini informó que el Update Set tiene un precio aproximado de 400 pesos mexicanos en preventa a través de su tienda oficial.

El producto estará disponible hasta agotar existencias y se espera una alta demanda debido al interés de los coleccionistas por completar la colección mundialista.

Dónde comprar el Update Set

Por el momento, la preventa se encuentra disponible a través de los canales oficiales de Panini. La empresa también invitó a los aficionados a mantenerse atentos a futuras dinámicas, eventos de intercambio de estampas y lanzamientos especiales durante el desarrollo del Mundial 2026.