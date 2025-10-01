Muere trágicamente “El Chicles”, el perrito maratonista de Tijuana que conquistó corazones en todo el mundo

"El Chicles", perrito maratonista de Tijuana muere presuntamente envenenado

#JusticiaParaElChicles

Actualmente es bien sabido que los héroes también corren sobre dos patitas, muestra de ello es “El Chicles”, un perrito maratonista que se volvió símbolo de pasión y compañía en Tijuana, acompañando a su dueño en cada kilómetro. Pero, hace unos días, su historia dio un giro doloroso: fue confirmado su fallecimiento, marcado por sospechas de envenenamiento.

¿Quién era “El Chicles” y por qué se ganó al público?

“El Chicles” no era un perro común. Corría junto a Héctor “El Flecha” Hernández, su entrenador y compañero de rutas. En redes sociales, su presencia se volvió rutinaria: saludos al paso, gestos cariñosos y la complicidad de dos almas que trotaban juntos. Con el tiempo, éste can ganó fama local y apoyo cariñoso, convirtiéndose prácticamente en una celebridad.

Muerte confirmada y denuncia del dueño

El 30 de septiembre de 2025, Héctor realizó un live desde la veterinaria donde, asegura, hicieron de todo por salvar a “El Chicles”, pero ya no había vuelta atrás. Con voz quebrada denunció:

“Alguien me lo envenenó, no lo puedo creer, estaba conmigo en la sala”

Las sospechas de envenenamiento

Aunque no se tiene aún una prueba concluyente, su entrenador sostiene que no hubo explicación médica válida para el rápido deterioro. Según comenta, el animal estaba junto a él hasta ese fatídico momento. Las preguntas abundan: ¿alguien lo lastimó intencionalmente? ¿Fue un acto de crueldad?

La comunidad local comenzó a cuestionar: ¿por qué un animal que vivía entre rutinas, amor y cuidados, termina así? Esa interrogante se convierte en doliente clamor.

#JusticiaParaElChicles muere perrito maratonista de Tijuana presuntamente envenenado

Reacciones, apoyo y exigencia de justicia

Desde corredores locales hasta ciudadanos comunes, las redes sociales se llenaron de condolencias, memes emotivos y exigencias firmes: que se investigue y se castigue el hecho.

Hashtags como #JusticiaParaElChicles se han vuelto virales con el fin de presionar a las autoridades para la correcta investigación del caso, así como para compartir recuerdos del perrito que corrió junto a su humano incansablemente.

Héctor “El Flecha” ya ha agradecido el apoyo brindado por su comunidad y pide que quienes sepan alguna pista que ayude con el esclarecimiento que hablen, que no dejen que el caso quede impune y se castigue al responsable.

¿Qué sigue?

Aunque aún no hay confirmaciones oficiales sobre la causa exacta de muerte, el internet coincide en que no debe olvidarse a “El Chicles”. Su historia es ejemplo de amor incondicional, compañerismo deportivo y voces que piden rendición de cuentas.