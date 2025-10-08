El Costco más grande de Latinoamérica abrirá en México. Conoce todos los detalles

Está confirmado, muy pronto será inaugurada la sucursal de Costco más grande en México y Latinoamérica. Este megaproyecto promete cambiar el panorama comercial mayorista del del país.
Ubicación, tamaño y proyecto
¿Dónde estará y qué dimensiones tendrá?
- El terreno seleccionado está en la intersección de la Avenida Sendero y el Bulevar Camino Real / Divisorio, en la zona de La Encomienda / Joyas de Anáhuac en el municipio de General Escobedo, Nuevo León.
- El estacionamiento tendrá cajones para 700 automóviles aproximadamente.
- Se estima que la tienda ocupará 15,000 m² de piso de ventas, mientras que la zona de bodegas ocupará 5,000.
- Como innovación, esta sucursal contará con una gasolinera de 35,000 m² dentro de su complejo.
Inversión, empleos y beneficios locales
- La inversión ronda los 100 millones de dólares según las fuentes más confiables.
- Se espera un impacto en la generación de alrededor de 350 empleos directos y entre 1,500 y 3,000 empleos indirectos en la región.
- La obra, además de contribuir al comercio local, apunta a fortalecer la economía del municipio y atraer más desarrollo urbano.
¿Cuándo será la inauguración del Costco más grande de México?
Fecha estimada de apertura
Según declaraciones municipales y de la propia empresa, las obras estarán listas entre febrero y marzo de 2026. Después de completar las construcciones, se espera que la tienda inicie operaciones en los meses cercanos a esa fecha.
¿Por qué esta sucursal es relevante?
- Será la cuarta sucursal de Costco en Nuevo León, pero la más grande en toda América Latina.
- El tamaño y servicios la posicionan como un megatienda integral, no solo un club de grandes ofertas.
- Representa una apuesta de expansión y consolidación de la marca en México, con impacto económico y urbano local.
La llegada del Costco más grande de México y Latinoamérica no implica solo un proyecto comercial, es un símbolo de crecimiento regional. Si todo marcha como se planea, a principios de 2026 podrás recorrer pasillos gigantescos de ofertas en Escobedo. Mantente al pendiente para más avances.