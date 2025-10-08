El Costco más grande de Latinoamérica abrirá en México. Conoce todos los detalles

Costco más grande de Latinoamérica. La popular tienda mayorista abrirá sus puertas en México

Está confirmado, muy pronto será inaugurada la sucursal de Costco más grande en México y Latinoamérica. Este megaproyecto promete cambiar el panorama comercial mayorista del del país.

Ubicación, tamaño y proyecto

¿Dónde estará y qué dimensiones tendrá?

El terreno seleccionado está en la intersección de la Avenida Sendero y el Bulevar Camino Real / Divisorio , en la zona de La Encomienda / Joyas de Anáhuac en el municipio de General Escobedo, Nuevo León .

y el , en la zona de en el municipio de . El estacionamiento tendrá cajones para 700 automóviles aproximadamente.

Se estima que la tienda ocupará 15,000 m² de piso de ventas, mientras que la zona de bodegas ocupará 5,000 .

de piso de ventas, mientras que la zona de bodegas ocupará . Como innovación, esta sucursal contará con una gasolinera de 35,000 m² dentro de su complejo.

Inversión, empleos y beneficios locales

La inversión ronda los 100 millones de dólares según las fuentes más confiables.

según las fuentes más confiables. Se espera un impacto en la generación de alrededor de 350 empleos directos y entre 1,500 y 3,000 empleos indirectos en la región.

y entre en la región. La obra, además de contribuir al comercio local, apunta a fortalecer la economía del municipio y atraer más desarrollo urbano.

¿Cuándo será la inauguración del Costco más grande de México?

Fecha estimada de apertura

Según declaraciones municipales y de la propia empresa, las obras estarán listas entre febrero y marzo de 2026. Después de completar las construcciones, se espera que la tienda inicie operaciones en los meses cercanos a esa fecha.

¿Por qué esta sucursal es relevante?

Será la cuarta sucursal de Costco en Nuevo León , pero la más grande en toda América Latina.

, pero la más grande en toda América Latina. El tamaño y servicios la posicionan como un megatienda integral , no solo un club de grandes ofertas.

, no solo un club de grandes ofertas. Representa una apuesta de expansión y consolidación de la marca en México, con impacto económico y urbano local.

La llegada del Costco más grande de México y Latinoamérica no implica solo un proyecto comercial, es un símbolo de crecimiento regional. Si todo marcha como se planea, a principios de 2026 podrás recorrer pasillos gigantescos de ofertas en Escobedo. Mantente al pendiente para más avances.