¿Sí tiene el Poder? Esto dicen las primeras críticas de la película de Amos del Universo

Masters of the Universe 2026 He-Man regresa a la pantalla grande para reconquistar al público nostálgico y capturar nuevas generaciones.

He-Man y los Amos del Universo es uno de los elementos más emblemáticos de la televisión ochentera, convirtiéndose en un fenómeno global al ser traducido y transmitido en diversas partes del mundo, por lo que llevar su icónica fantasía a la pantalla grande siempre ha representado un gran reto; sin embargo, tampoco se trata de una tarea imposible.

El primer intento se dio en el año 1987, cuando la serie se encontraba en su punto máximo de popularidad, siendo Dolph Lundgren el responsable de interpretar al “hombre más poderoso del universo” en acción real. Sin embargo, el filme fue destrozado por la crítica y fracasó estrepitosamente en la taquilla, eliminando de esta forma cualquier esperanza para una saga cinematográfica.

A pesar de que, con el tiempo, la película de los ochenta se convirtió en una obra de culto, su fracaso en el momento elevó las expectativas para Masters of the Universe 2026, la nueva propuesta de live-action protagonizada por Nicholas Galitzini, Camila Mendes y Jared Leto, cuya aparente fidelidad a la fantasía del material original pretendía romper la maldición del pasado y triunfar contra todo pronóstico.

Sin embargo, tras su proyección a la crítica, las primeras reacciones del filme son divididas; si por una parte destacan el viaje nostálgico, los elementos fantásticos y el acierto del elenco, otra parte señala deficiencias en la narrativa y, en el caso de Variety, declaran “dejar atrás las cosas de niños”.

Masters of the Universe debuta con 77% en Rotten Tomatoes: ¿por qué la crítica está tan dividida?

A pesar de que las primeras reacciones de Masters of the Universe 2026 apuntan a un posible triunfo sobre el fracaso de su predecesora décadas atrás, la crítica también resaltó fallas en el ritmo del nuevo live-action, lo que culminó en un debut del 77% de puntuación en Rotten Tomatoes, porcentaje que ha bajado y subido repetidamente durante el transcurso del día.

Las críticas señalan al filme de tener “un tono confuso y narrativa abrupta”, sin embargo, destacan que esta nueva adaptación “conserva encanto a pesar de sus fallas” al conocer el absurdo de su fantasía, haciendo lo posible para rescatar la esencia caricaturezca sin desperdiciar los elementos que hicieron popular la historia en primer lugar.

“Masters of the Universe puede verse perjudicada por su comienzo titubeante, sus problemas de tono y su larga duración, pero todo momento es entretenido”, señala una de las críticas, opinión que es compartida por otras personas especialistas que apelan a las secuencias de acción, la comedia, los efectos fantasiosos y la banda sonora del filme.

La incertidumbre del poder de Grayskull: ¿Masters of the Universe supera el intento de 1987 o la historia se repite?

“¿Realmente alguien la necesita?", escribió Guy Lodge de Variety, quien señaló a Masters of the Universe de tener un enfoque humorístico cargado que no encaja con el tiempo de duración del filme (casi más de dos horas); de esta forma, el proyecto “fracasa” al equilibrar la parodia irónica con el homenaje sincero a la franquicia ochentera.

“¿De verdad podemos preocuparnos por la batalla de nuestro héroe por el alma de su reino mientras, al mismo tiempo, asentimos con la cabeza y nos reímos de su ridículo taparrabos de cuero?", recalca el crítico de la revista estadounidense que, si bien apunta detalles positivos de la producción, la nueva adaptación a la acción real de He-Man lo lleva a una conclusión contundente: “ya es hora de dejar atrás las cosas de niños”.

Sin embargo, incluso si el viaje nostálgico es señalado por otras críticas, medios como Empire encuentran en el tono humorístico del filme una propuesta fresca y acertada.

“Esta película gustará a los niños pequeños por sus colores llamativos, personajes carismáticos y una total falta de profundidad”, reporta la crítica, extendiendo la predicción del futuro éxito de la película hacia el público adulto, quienes rememorarán su infancia de juegos con figuras de acción.

De acuerdo con la revista, Masters of the Universe es una prueba de que Hollywood finalmente deje detrás la obsesión de “oscurecer y dar seriedad” a todas las historias de fantasía, permitiendo una película tan absurda como su franquicia.

Masters of the Universe en México: ¿cuándo se estrena?

Trayendo de vuelta a la pantalla grande a uno de los personajes más icónicos de la televisión ochentera, junto a sus poderosos aliados, aliadas, y un villano cadavérico, Masters of the Universe se estrenará en cines el 4 de junio de 2026.

El reparto está encabezado por Nicholas Galitzini en el papel protagónico, el Príncipe Adam de Eternia, mientras que su leal amiga de la infancia, Teela, es interpretada por Camila Mendes. En el lado oscuro de la historia, Jared Leto tomó el lugar del temible Skeletor.