Supercampeones llega a México en colaboración especial por el partido 1,000 del Mundial 2026 que jugarán en Monterrey

Supercampeones en México Yoichi Takahashi, creador de Supercampeones, anunció colaboración especial con México por el partido que Japón jugará en Monterrey este Mundial FIFA 2026.

El manga y anime más famoso de futbol en las décadas de los 80-90, Captain Tsubasa, mejor conocido como Supercampeones en Latinoamérica, volverá a México con una colaboración especial por motivo del partido que Japón jugará en Monterrey contra la selección de Túnez durante la Fase de Grupos del Mundial FIFA 2026.

Yoichi Takahashi, creador de este popular spokon —género de manga y anime centrado en el deporte—, formará parte de la colaboración con el país, según lo anunció la Embajada de Japón en México a través de redes sociales.

Creador de Supercampeones anuncia colaboración especial con México para este Mundial 2026

Mediante una publicación y video, la Embajada de Japón en México revivió la nostalgia al anunciar una colaboración especial con Yoichi Takahashi, creador de Supercampeones.

“¡México y Japón conectados por ‘Captain Tsubasa’! En conmemoración del partido número 1000 en la historia del torneo que Japón jugará en México, se ha realizado una colaboración especial con el autor, el señor Yoichi Takahashi", informó la cuenta oficial del consulado japonés en el país.

Esta noticia encendió la emoción de diversas generaciones que fueron marcadas por la icónica fusión de drama, superpoderes típicos del anime y la pasión por el futbol que acompañó a Oliver Atom (Tsubasa Ozora, en el material original) rumbo a la victoria.

“Siento que a la gente de México le gusta mucho y constantemente apoyan a Captain Tsubasa”, expresó Takahashi en el video de la Embajada, contando que la tienda oficial de la franquicia en Japón suele ser constantemente visitada por turistas mexicanos.

¿Cómo será la colaboración de Supercampeones y México para el Mundial 2026?

Hasta el momento, no se ha revelado cuál será exactamente la colaboración que México y Takahashi preparan para las aficiones de ambos países, sin embargo, el artista de manga dio un adelanto en el video del anuncio al dibujar a su emblemático protagonista enfrentando a la Selección Mexicana, lo que ha despertado las sospechas de un oneshot en manga o una animación corta.

El cartel destacó por incluir a los personajes mexicanos que forman parte de la historia original de Captain Tsubasa durante el arco del torneo juvenil. Entre ellos, resalta Ricardo Espadas, cuyas habilidades y llamativo uniforme es un claro homenaje a la leyenda de la portería en México, Jorge Campos.

La colaboración refuerza la amistad cercana entre ambos países, reafirmado por Yoichi Takahashi en el anuncio de esta mañana al desear que, tanto México como Japón, “avancen en el Mundial y que todos podamos apoyarlos”.

Partido de Japón en Monterrey 2026: ¿cuándo y a qué hora será el partido 1,000 en la historia del Mundial FIFA?

El enfrentamiento de Japón contra el equipo de Túnez será un momento histórico del futbol, pues la FIFA confirmó que se tratará del partido número 1,000 en la historia de los Mundiales.

De acuerdo con el calendario de partidos de la Fase de Grupos este Mundial 2026, el duelo Japón vs Túnez se llevará a cabo el sábado 20 de junio a las 22:00 horas, tiempo del centro de México. Tendrán por terreno el Estadio BBVA en Monterrey, y podrás ver la transmisión a través de TUDN, ViX Premium, Apple TV y DAZN.

Este 2026, Japón alcanzó su octava participación consecutiva en un Mundial, además de que fue el primer equipo —fuera de los países anfitriones— en clasificar a la Copa del Mundo 2026. Según analistas, la selección japonesa posee un rendimiento sólido y han mejorado su nivel global, por lo que habitualmente avanzan más allá de la fase de grupos.