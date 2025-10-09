Krispy Kreme lanza donas de Halloween 2025: Sabores, precios y cuándo llegarán a México

Krispy Kreme celebra la temporada espeluznante con deliciosas donas de Halloween.

Para esta tenebrosa temporada, la tienda de postres lanzará cuatro donas festivas; aún se desconoce cuándo exactamente llegarán a México, pero de lo que sí se tiene noción son los deliciosos sabores e imágenes de estas nuevas donas de temporada; se espera que tentativamente lleguen a las sucursales del país en estas próximas semanas.

El precio sigue siendo incierto, pero se estima que el precio sea similar a otras temáticas como las de DC Comics, Día de San Valentín o Harry Potter, en la que una docena tiene el precio de $252 pesos, por lo que se prevé que el precio sea relativamente similar.

Krispy Kreme lanza donas de Halloween 2025: Sabores, precios y cuándo llegarán a México Para esta tenebrosa temporada, la tienda de postres lanzará cuatro donas festivas

Sabores de estas espeluznantes delicias

The Candy Bag Doughnut : una dona glaseada cubierta con crema de mantequilla con sabor a chocolate, un remolino con sabor a caramelo mantecoso y espolvoreada con mini caramelos.

: una dona glaseada cubierta con crema de mantequilla con sabor a chocolate, un remolino con sabor a caramelo mantecoso y espolvoreada con mini caramelos. Dona de Galletas y Skreme House : una dona rellena de galletas y crema, bañada en glaseado de chocolate y cubierta con crujientes galletas de chocolate plateado. También está cubierta con un sabor a crema de mantequilla morada y un trocito de la Casa Encantada.

: una dona rellena de galletas y crema, bañada en glaseado de chocolate y cubierta con crujientes galletas de chocolate plateado. También está cubierta con un sabor a crema de mantequilla morada y un trocito de la Casa Encantada. Donut Jack-O-Lantern : una dona cubierta con glaseado con sabor a crema de mantequilla de naranja y decorada con una cara de Jack-O-Lantern.

: una dona cubierta con glaseado con sabor a crema de mantequilla de naranja y decorada con una cara de Jack-O-Lantern. Donut espeluznante con chispas: un donut glaseado con cobertura de glaseado verde y chispas de Halloween.

Krispy Kreme te invita a mantenerte atento en redes sociales a sus nuevos lanzamientos, para que seas de los primeros en disfrutar de estas donas de temporada, así como de bebidas que acompañen tus spooky donas.