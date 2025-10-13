¿Dónde está ‘Halo’? Aaron Ramsey pide ayuda para encontrar a su perro

El futbolista galés, Aaron Ramsey, conocido por su paso en clubes como Arsenal F.C y Cardiff City F.C, publicó en sus redes sociales fotografías de su perro desaparecido y pidió ayuda a sus seguidores para encontrarlo.
El mediocampista compartió imágenes y una descripción detallada de su mascota, solicitando cualquier información que pueda ayudar con su localización.
Ramsey expuso que su lomito “Halo” se extravió en las cercanías de su casa en Gales.
Asimismo, ofreció una recompensa a quien proporcione información que conduzca al paradero del can.
“Es parte de nuestra familia y queremos tenerlo en casa lo antes posible”, expresó en su publicación.