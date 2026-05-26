Martimiércoles Chedraui 26 y 27 de mayo 2026: las ofertas en frutas y verduras que sí conviene aprovechar esta semana

El Martimiércoles de Chedraui volvió a colocarse entre las búsquedas más fuertes de la semana gracias a sus promociones en frutas y verduras para este 26 y 27 de mayo de 2026.

La cadena lanzó descuentos especiales en productos frescos y básicos de cocina y esta edición trae varios precios que no puedes dejar pasar.

Entre los productos más llamativos aparecen el pepino verde, el aguacate Hass, el plátano Chiapas y el tomate saladet, ingredientes que prácticamente son necesarios en cualquier cocina mexicana y que esta semana llegan con precios más relajados.

De acuerdo con distintos reportes publicados este martes, algunos artículos registran rebajas importantes frente a otras cadenas comerciales.

Las mejores ofertas del Martimiércoles Chedraui 26 y 27 de mayo 2026

Frutas con descuento

Las frutas se llevan buena parte del protagonismo esta semana. Estos son algunos de los precios más comentados:

Mango Paraíso a $29.90 el kilo

Manzana Golden chica en bolsa a $44.90 el kilo

Plátano Chiapas a $22.00 el kilo

Blueberry a $129.00 el domo Jumbo de 278 g

Ciruela a $59.90 el kilo

Flor de Jamaica Chedraui a $44.50 la bolsa de 250 g

Mamey a $27.50 el kilo

Manzana Fuji a $59.90 el kilo

Manzana Jonagold a $49.50 el kilo

Melón amarillo a $34.90 el kilo

Uva Globo Emperador a $48.50 el kilo

Uva roja sin semilla a $48.50 el kilo

Las promociones cambian dependiendo de la sucursal y disponibilidad, pero varias tiendas ya comenzaron a mostrar inventarios con alta demanda, especialmente en aguacate y mango.

Verduras baratas para surtir la despensa

En el área de verduras también aparecieron precios que rápidamente llamaron la atención de los consumidores.

Entre las promociones destacadas están:

Tomate verde a $36.50 el kilo

Berenjena a $42.50 el kilo

Champiñón a $98.00 el kilo

Aguacate Hass a $34.50 el kilo

Alcachofa Microwave a $179.00 el kilo

Cebolla blanca a $24.00 el kilo

Pepino verde a $9.50 el kilo

Apio a $29.90 el kilo

Cilantro a $9.90 el rollo

Aguacate Hass a $33.90 la malla

Consejos para aprovechar mejor las ofertas de Chedraui

Antes de salir corriendo al súper con el carrito mental lleno, conviene tomar en cuenta algunos detalles:

Comparar precios por kilo y no por pieza

Revisar disponibilidad desde temprano

Priorizar frutas y verduras de consumo rápido

Aprovechar productos de temporada

Evitar compras impulsivas fuera de la lista

Aunque las promociones suelen durar martes y miércoles, algunos productos se agotan desde las primeras horas del día, especialmente en sucursales con alta demanda.