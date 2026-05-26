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El aguacate, el pepino y el tomate se convierten en los protagonistas del nuevo Martimiércoles de Chedraui, justo cuando el cierre de mayo aprieta el bolsillo de miles de familias mexicanas

Martimiércoles Chedraui 26 y 27 de mayo 2026: las ofertas en frutas y verduras que sí conviene aprovechar esta semana

Por Areli Méndez C.
Martimiércoles Chedraui 26 y 27 de mayo 2026: las ofertas en frutas y verduras que sí conviene aprovechar esta semana
Martimiércoles Chedraui 26 y 27 de mayo 2026: las ofertas en frutas y verduras que sí conviene aprovechar esta semana

El Martimiércoles de Chedraui volvió a colocarse entre las búsquedas más fuertes de la semana gracias a sus promociones en frutas y verduras para este 26 y 27 de mayo de 2026.

La cadena lanzó descuentos especiales en productos frescos y básicos de cocina y esta edición trae varios precios que no puedes dejar pasar.

Entre los productos más llamativos aparecen el pepino verde, el aguacate Hass, el plátano Chiapas y el tomate saladet, ingredientes que prácticamente son necesarios en cualquier cocina mexicana y que esta semana llegan con precios más relajados.

De acuerdo con distintos reportes publicados este martes, algunos artículos registran rebajas importantes frente a otras cadenas comerciales.

Las mejores ofertas del Martimiércoles Chedraui 26 y 27 de mayo 2026

Frutas con descuento

Las frutas se llevan buena parte del protagonismo esta semana. Estos son algunos de los precios más comentados:

  • Mango Paraíso a $29.90 el kilo
  • Manzana Golden chica en bolsa a $44.90 el kilo
  • Plátano Chiapas a $22.00 el kilo
  • Blueberry a $129.00 el domo Jumbo de 278 g
  • Ciruela a $59.90 el kilo
  • Flor de Jamaica Chedraui a $44.50 la bolsa de 250 g
  • Mamey a $27.50 el kilo
  • Manzana Fuji a $59.90 el kilo
  • Manzana Jonagold a $49.50 el kilo
  • Melón amarillo a $34.90 el kilo
  • Uva Globo Emperador a $48.50 el kilo
  • Uva roja sin semilla a $48.50 el kilo

Las promociones cambian dependiendo de la sucursal y disponibilidad, pero varias tiendas ya comenzaron a mostrar inventarios con alta demanda, especialmente en aguacate y mango.

Verduras baratas para surtir la despensa

En el área de verduras también aparecieron precios que rápidamente llamaron la atención de los consumidores.

Entre las promociones destacadas están:

  • Tomate verde a $36.50 el kilo
  • Berenjena a $42.50 el kilo
  • Champiñón a $98.00 el kilo
  • Aguacate Hass a $34.50 el kilo
  • Alcachofa Microwave a $179.00 el kilo
  • Cebolla blanca a $24.00 el kilo
  • Pepino verde a $9.50 el kilo
  • Apio a $29.90 el kilo
  • Cilantro a $9.90 el rollo
  • Aguacate Hass a $33.90 la malla

Consejos para aprovechar mejor las ofertas de Chedraui

Antes de salir corriendo al súper con el carrito mental lleno, conviene tomar en cuenta algunos detalles:

  • Comparar precios por kilo y no por pieza
  • Revisar disponibilidad desde temprano
  • Priorizar frutas y verduras de consumo rápido
  • Aprovechar productos de temporada
  • Evitar compras impulsivas fuera de la lista

Aunque las promociones suelen durar martes y miércoles, algunos productos se agotan desde las primeras horas del día, especialmente en sucursales con alta demanda.

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