Martimiércoles Chedraui 26 y 27 de mayo 2026: las ofertas en frutas y verduras que sí conviene aprovechar esta semana

El Martimiércoles de Chedraui volvió a colocarse entre las búsquedas más fuertes de la semana gracias a sus promociones en frutas y verduras para este 26 y 27 de mayo de 2026.
La cadena lanzó descuentos especiales en productos frescos y básicos de cocina y esta edición trae varios precios que no puedes dejar pasar.
Entre los productos más llamativos aparecen el pepino verde, el aguacate Hass, el plátano Chiapas y el tomate saladet, ingredientes que prácticamente son necesarios en cualquier cocina mexicana y que esta semana llegan con precios más relajados.
De acuerdo con distintos reportes publicados este martes, algunos artículos registran rebajas importantes frente a otras cadenas comerciales.
Las mejores ofertas del Martimiércoles Chedraui 26 y 27 de mayo 2026
Frutas con descuento
Las frutas se llevan buena parte del protagonismo esta semana. Estos son algunos de los precios más comentados:
- Mango Paraíso a $29.90 el kilo
- Manzana Golden chica en bolsa a $44.90 el kilo
- Plátano Chiapas a $22.00 el kilo
- Blueberry a $129.00 el domo Jumbo de 278 g
- Ciruela a $59.90 el kilo
- Flor de Jamaica Chedraui a $44.50 la bolsa de 250 g
- Mamey a $27.50 el kilo
- Manzana Fuji a $59.90 el kilo
- Manzana Jonagold a $49.50 el kilo
- Melón amarillo a $34.90 el kilo
- Uva Globo Emperador a $48.50 el kilo
- Uva roja sin semilla a $48.50 el kilo
Las promociones cambian dependiendo de la sucursal y disponibilidad, pero varias tiendas ya comenzaron a mostrar inventarios con alta demanda, especialmente en aguacate y mango.
Verduras baratas para surtir la despensa
En el área de verduras también aparecieron precios que rápidamente llamaron la atención de los consumidores.
Entre las promociones destacadas están:
- Tomate verde a $36.50 el kilo
- Berenjena a $42.50 el kilo
- Champiñón a $98.00 el kilo
- Aguacate Hass a $34.50 el kilo
- Alcachofa Microwave a $179.00 el kilo
- Cebolla blanca a $24.00 el kilo
- Pepino verde a $9.50 el kilo
- Apio a $29.90 el kilo
- Cilantro a $9.90 el rollo
- Aguacate Hass a $33.90 la malla
Consejos para aprovechar mejor las ofertas de Chedraui
Antes de salir corriendo al súper con el carrito mental lleno, conviene tomar en cuenta algunos detalles:
- Comparar precios por kilo y no por pieza
- Revisar disponibilidad desde temprano
- Priorizar frutas y verduras de consumo rápido
- Aprovechar productos de temporada
- Evitar compras impulsivas fuera de la lista
Aunque las promociones suelen durar martes y miércoles, algunos productos se agotan desde las primeras horas del día, especialmente en sucursales con alta demanda.