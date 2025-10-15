¿De qué trata el trend “Yo que fui tormenta”? Así puedes subirte a esta tendencia con la canción de José José en TikTok

Yo que fui tormenta. Yo que fui tornado... te explicamos de que trata el nuevo trend viral de TikTok con la canción de José José

“Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcan, soy un volcán apagado”... Todos, en algún momento de nuestra vida hemos cantado esta frase a todo pulmón. Tomada de la canción Volcán de José José, hace unos días ha cobrado particular fuerza en TikTok y se ha convertido en un fenómeno viral al que miles se han subido para destaparse.

TikTok no deja de sorprendernos con tendencias que a veces tocan fibras profundas, y hoy el sonido más viral se llama es un clásico de El Principe de la Canción. Aunque el origen sigue siendo un misterio, los rumores dicen que una comunidad de exsacerdotes fue uno de los primeros grupos en adoptar la melodía como metáfora de su propia transformación espiritual. Después de ahí, como de costumbre, el trend se descontroló y se expandió por todo el mundo digital.

¿En qué consiste el nuevo trend de Tiktok?

El formato es sencillo: mostrar un antes y después, ya sea en foto o video, acompañado de la melancólica canción de José José.

El orden del fragmento realmente no importa, puede empezar con una etapa turbulenta, dolorosa, fiestera o intensa, para luego mostrar una versión del presente que refleje paz, madurez o un polo completamente opuesto. Pero también a la inversa.

Las “tormentas” en contraste con la versión más “volcán apagado” de algunos usuarios, han causado furor en redes sociales, pues el cambio de algunas personas ha sido realmente sorprendente.

Algunos usan el trend para relatar rupturas sentimentales, otros lo utilizan para mostrar cambios físicos o de estilo de vida; crecimiento personal o simplemente reflexionar con nostalgia sobre una vida que ya no se tiene.

Además, hay quienes le dan un giro irónico o divertido al tema, demostrando la versatilidad creativa que permiten este tipo de formatos.

Guía rápida para sumarte al trend

Elige tu historia de transformación: amor, carrera, look, salud, ¡lo que quieras! Reúne fotos o vídeos del pasado y del presente Selecciona la parte del audio viral “Yo que fui tormenta…” Haz la edición con el contraste visual (antes/ahora) Agrega una descripción y hashtags relevantes como #VolcánApagado, #AntesYDespués, #Trend, #JoséJosé, #YoQueFuiTormenta Publica tu video en TikTok y/o Reels y deja que tu historia vuele

Esta fórmula no solo ayuda a narrar algo personal, sino que también impulsa la viralidad gracias a la identificación colectiva. ¿Te animas a mostrar tu versión más “volcán apagado”?