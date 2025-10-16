¿Cuáles son las mejores croquetas para gato?: la Profeco nos da la lista completa

Profeco hizo el análisis de croquetas para gato y este fue el resultado Especial

¿Tienes un michi al que quieres mimar como se merece? Elegir la croqueta adecuada puede ser toda una proeza, entre tanto empaque llamativo y promesas de alimento nutritivo o “premium”.

Sin embargo, la Profeco hizo un estudio en el que analiza el contenido de distintas marcas de croqueta para gatos y los resultados fueron sorprendentes. A continuación te explicamos los resultados para que adquieras la mejor marca para tu minino.

Tu gato merece lo mejor: estas croquetas pasaron la prueba de Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) evaluó 33 marcas de croquetas para gatos mediante 269 pruebas de laboratorio, abarcando categorías como gatos adultos, gatitos, control de peso y necesidades especiales.

Entre los criterios consideraron: contenido nutricional real (proteínas, grasas, fibra), adecuación energética, veracidad de la información en el empaque, cumplimiento regulatorio y estándares de calidad. Por lo que las marcas que se sacaron una palomita fueron:

Hill’s Science Diet Adult

Considerada de calidad premium, con buen balance proteico y energético para gatos adultos.

Kisha Grand Pet

Destacada por su equilibrio entre proteína, grasa y fibra.

Óptimo Felino by Nupec

Reconocida como una opción con buen valor nutricional para gatos adultos.

Purina Pro Plan Adult

Aparece frecuentemente entre las opciones confiables, gracias a su fórmula equilibrada.

Pet’s Club

También señalada como buena opción, especialmente para quienes buscan una fórmula aceptable sin irse al extremo costoso.

Día Internacional del Gato Crédito: Unsplash/Ahmed Sanie

¿Cuáles fueron las croquetas que no cumplieron con los estándares?

El estudio de Profeco detectó que algunas marcas no cumplen con lo que publicitan o no alcanzan los niveles mínimos declarados:

Grancat para gatos adultos

Se reportó que no alcanza el contenido mínimo de proteína declarado, lo que puede ser una falla en la veracidad del empaque.

Whiskas (líneas de pollo, carne)

Aunque no fueron descartadas por completo, se criticó que utilizan harinas y que las imágenes del empaque pueden inducir a error sobre el porcentaje real de ingredientes cárnicos.

Purina Félix

Fue señalada como una de las marcas con ingredientes menos claros, especialmente al usar harinas en lugar de carne fresca, pese al marketing visual que sugiere lo contrario.

En este sentido, Profeco alertó sobre la presencia de harinas, e ingredientes poco claros que podrían ser engañosos y no estar nutriendo a tu gato. Por lo que la recomendación es que no te dejes engañar por el empaque. Algunas veces, las imágenes atractivas no siempre reflejan el contenido real.

Pero lo más importante, y lo que siempre será la mejor recomendación, es que consultes a un veterinario para que evalúe la salud de tu gato antes de hacer un cambio en su alimentación.