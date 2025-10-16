¿Nuevas Funciones para recuperar y acceder a tu cuenta Google? recuperar cuentas bloqueadas con ayuda de amigos o familiares

Entrar a tu cuenta Google desde el Celular

Google anunció una serie de nuevas herramientas de recuperación y acceso a cuentas, con el objetivo de ofrecer mayor seguridad y facilidad a los usuarios que enfrenten problemas al iniciar sesión.

Una de las principales novedades es la opción de elegir contactos de confianza, como amigos o familiares, para ayudar en caso de que una persona no pueda acceder a su cuenta.

“Cuando te comuniques con uno de tus contactos de recuperación para pedir ayuda, compartirás un código con la persona. Recibirán un correo electrónico o una notificación y podrán confirmar que realmente eres tú verificando ese código”, explicó la compañía en un comunicado.

¿Cuándo estará despabile esta función?

Esta herramienta ya está disponible para las cuentas personales de Google que cumplan con los requisitos de seguridad establecidos por la empresa.

Google aclaró que el contacto de recuperación no tendrá acceso a la cuenta ni a la información personal del titular, sino que solo servirá como un intermediario para confirmar la identidad del usuario.

Nueva opción: iniciar sesión con el número de teléfono móvil

Además, Google presentó “Iniciar sesión con número de teléfono móvil”, una función integrada en el sistema Android que permitirá identificar automáticamente las cuentas de Google vinculadas a un número telefónico.

Esta nueva característica está diseñada para simplificar el proceso de verificación en nuevos dispositivos, especialmente para quienes han perdido su teléfono anterior y necesitan recuperar el acceso a su cuenta.

A diferencia de otros métodos tradicionales, no será necesario ingresar una contraseña. En su lugar, los usuarios deberán introducir el código de bloqueo de pantalla del dispositivo que usaban anteriormente.