“¡Pásele, wero!" y conozca el costo del nuevo juego de Mi Alegría: Mi primer puesto de tacos.

Tacos Mi Alegría Mi Alegría lanza juego "Mi primer puesto de tacos" (Especial)

El nuevo juego de Mi Alegría, “Mi primer puesto de tacos”, se ha vuelto viral en redes sociales, atrayendo la atención no sólo de niños y niñas, sino de toda persona amante de los tacos.

Durante años, Mi Alegría se ha especializado en juegos que están diseñados para estimular la imaginación y el aprendizaje de niños, otorgándoles herramientas didácticas que los invitan a experimentar distintas profesiones, desde mago profesional hasta químico, ¡y este año te da la oportunidad de ser un taquero!

En Mi primer puesto de tacos, las infancias (y adultos, si lo desean) podrán preparar sus propios tacos de juguete inspirados en este platillo tradicional mexicano y transformarlos en pequeños llaveros personalizados.

El set incluye: tortillas, salsas, ingredientes de fantasía, platos, utensilios y una guía ilustrada con recetas a realizar o, mejor aún, cocinar tus propias creaciones taqueras.

¿Cuál es el precio del juego de tacos de Mi Alegría?

No, no es posible pedir una orden de 5x10 ni tampoco ración de cebollitas extras. En la página oficial de Mi Alegría, Mi primer puesto de tacos muestra un costo de $849 pesos mexicanos, con impuesto incluido.

“Fomenta el juego simbólico, la motricidad fina y el amor por nuestras tradiciones culinarias”, informa la descripción del juego, añadiendo también que es ideal para compartir entre amigos y celebrar la cultura mexicana con imaginación.

Juego Mi Alegría Crea y lleva contigo tus tacos preferidos. (Especial)

En las redes sociales, esta innovadora idea ha causado gran interés y varios comentarios expresan que Mi primer puesto de tacos rompe la barrera de que los juegos son sólo para niños.

“De repente recordé soy un adulto con dinero propio y libre albedrío”, “Felicidades Mi Alegría, está genial el giro de sus juguetes, que ahora también nos gustan a los adultos”, son algunos de los comentarios que destacan entre los usuarios de Instagram.

“También necesito uno de tortas”, añade una de las internautas.

Debido al buen recibimiento de esta taquería didáctica, no sería de extrañar que Mi Alegría considere la idea, pues siendo la comida mexicana una de las gastronomías más importantes y vastas a nivel internacional, esta propuesta para celebrar platillos tradicionales es claramente celebrada con cariño y orgullo por la mayoría de mexicanos en redes sociales.