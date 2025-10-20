Estas son todas las apps caídas y con fallas este lunes 20 de octubre

Caída de Amazon Web Services (AWS) (@MarioNawfal/x)

Este lunes, varias páginas y aplicaciones se cayeron a nivel mundial gracias a la falla de Amazon Web Services (AWS) que soporta más de 200 centros de datos en el mundo y servicios de almacenamiento, IA, redes, computación y bases de datos, es considerada el “corazón” de la compañia, incluso más que su famosa tienda digital. Su caída generó un efecto dominó que afectó millones de usuarios, empresas, aerolíneas y hasta bancos.

¿Que aplicaciones fallaron?

La caida del servicio está impactando a Amazon, Alexa, Canva, Fornite, Hulu, Snapchat, ChatGPT, Epic Games, IMDB, max, Capital One, Clash of Clans, PlayStation Network, VrChat, la app de McDonal’s, Steam, Reddit, Roku, entre otras que se espera que con el transcurso del día las fallas de AWS se solucionen.