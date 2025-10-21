Estos pantalones de mezclilla para hombre son mejores que Levi’s, según Profeco

De acuerdo con el análisis de la Profeco , estos son los pantalones de mezclilla de mejor calidad Especial

La temporada de intercambios y regalos navideños está cerca y para aquellos que están pensando en regalar ropa o estrenar un outfit nuevo, específicamente pantalones de mezclilla para caballero, esta información les interesa, ya que la Profeco hizo un estudio de calidad sobre 17 modelos de pantalones de mezclilla para hombre, de ocho diferentes marcas, con el objetivo de evaluar su desempeño en diversos criterios técnicos y de durabilidad.

Este organismo tomó en cuenta criterios como el etiquetado, composición de fibras, acabados en tela y confección, verificación de que la talla declarada sea la real, y cuánto cambia tras el lavado, peso de la tela, deformación tras lavado, resistencia al desgaste, decoloración, entre otros criterios.

¿Qué marca de pantalones de mezclilla pasaron la prueba de calidad Profeco?

Los modelos que obtuvieron la calificación “Excelente” de PROFECO fueron:

OGGI – Modelo “Black Black Reckless” (aproximadamente en $466 MXN)

(aproximadamente en $466 MXN) Silver Plate – Modelo “Rocco / 705” aproximadamente en $499 MXN)

aproximadamente en $499 MXN) Silverado – Modelo “Forte / 50501” aproximadamente en $229 MXN)

De acuerdo con la información de la Profeco estas marcas superaron las pruebas clave al modelo analizado de Levi’s (modelo 501), que aunque sigue siendo “muy bueno”, presentó defectos como costuras flojas.

¿Y Levi’s qué tal salió?

Si bien Levi’s aparece en el estudio, el modelo evaluado, que fue el 501 de Levi’s cuyo precio aproximado es de $1,167 pesos, no obtuvo la máxima calificación. En este sentido, PROFECO detectó que presentaba costuras flojas en los acabados, lo que puede afectar su presentación y durabilidad.

¿Qué pantalones no pasaron la prueba de calidad Profeco?

De acuerdo con el informe oficial de la Profeco, las marcas de pantalones que resultaron de menos calidad fueron los pantalones

American Crew / 50479 con 99% de algodón y 1% de otras fibras

Members Mark / G607D0505 con 99.7% algodón y 0.3% de otras fibras.

Esto dado que, aunque esto no es grave, demerita su declaración, además que representa un incumplimiento a la NOM-004-SCFI-2006.

La recomendación de la Profeco es verificar que esté bien confeccionado: costuras firmes, sin hilos sueltos, etc. Comprueba la composición de fibras: idealmente algodón al 100% si así se anuncia. Revisa que la talla declarada coincida al probártelo, y que tras el lavado la prenda no pierda forma y finalmente, sigue las instrucciones de cuidado.