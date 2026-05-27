Jorge Ortiz de Pinedo desmiente rumores de su muerte: ¿Cuáles han sido sus problemas de salud?

Jorge Ortiz de Pinedo aclara Rumores. El actor de "Una Familia de Diez" respondió a las especulaciones sobre su supuesto fallecimiento. (Edgar Negrete Lira)

En horas recientes, comenzaron a circular rumores sobre el supuesto deceso del primer actor y comediante Jorge Ortiz de Pinedo. Todo esto derivado de una publicación que realizó lamentando la partida de Javier Coello Trejo, destacado Procurador General de la República durante el sexenio de López Portillo y popularmente conocido como el ‘Fiscal de Hierro’.

Las noticias falsas sobre la muerte del comediante no son algo nuevo. Debido a su edad y estado de salud, se han potencializado estos rumores a lo largo de su carrera. A través de redes sociales, se pronunció al respecto, agradeciendo el apoyo del público y los medios de comunicación y asegurando que se encontraba bien.

Ante los rumores de su supuesta muerte, Jorge Ortíz de Pinedo manda comunicado. pic.twitter.com/8NTQWNep2b — Ana María Alvarado (@anamaalvarado) May 27, 2026

Los problemas de salud que ha enfrentado Jorge Ortiz de Pinedo

De acuerdo con entrevistas, el actor ha lidiado con diversos problemas de salud desde el 2010, entre los que destaca el cáncer de pulmón y la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), consecuencia de su adicción al cigarro.

A partir de su diagnóstico y la extracción de un tumor cerca del corazón, Ortiz de Pinedo también fue detectado con Diabetes. De igual forma, ha padecido de anemia y problemas en sangre, mismo resultado del cáncer. Actualmente y derivado de múltiples brotes de tumores malignos, se encuentra a la espera de un trasplante de pulmón.

Su estado de salud lo ha orillado a pausar su carrera un par de ocasiones, inclusive, teniendo que concluir con su participación estelar en proyectos como “Una Familia de Diez”. Sin embargo y a pesar de todos sus padecimientos, ha comentado en varias ocasiones que no tiene intenciones de retirarse.