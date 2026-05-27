Así fue la visita de BTS en el Palacio Nacional: Big Hit Music publica video del recorrido

BTS en el Palacio Nacional La cuenta oficial de BTS publicó su visita a Palacio Nacional de la Ciudad de México; pidieron tomarse una selfie con la presidenta.

¡Revelan otra cara de la visita de BTS a Palacio Nacional! Esta ocasión, de mano de la cuenta oficial del grupo surcoreano, ya que han estrenado un nuevo video que muestra su recorrido por el patrimonio histórico durante su visita en México este mayo de 2026.

Desde su recibimiento por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y avistamientos de los gatos que habitan los jardines de la propiedad, hasta el balcón en el que la agrupación de k-pop pudo atestiguar el enorme cariño con el que ARMY México esperó, no sólo horas aquella tarde, sino casi diez años desde su último concierto en el país.

BTS visita el Palacio Nacional de México: estos fueron sus momentos destacados

El grupo surcoreano, recientemente galardonado con el reconocimiento a Mejor Artista del Año en los Premios AMAs 2026, publicó esta mañana —a través de su cuenta oficial en YouTube— el video de su visita al Palacio Nacional de México, evento diplomático y cultural que se llevó a cabo el 6 de mayo de 2026 y reunió miles de fans a las afueras del patrimonio.

La grabación inicia con la llegada de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook al estacionamiento del Palacio, siendo recibidos por el equipo personal de la mandataria del país antes de ingresar a la propiedad presidencial.

Tras admirar la ‘Epopeya del pueblo mexicano’ en los muros de la escalera monumental, los integrantes de BTS se reúnen con Claudia Sheinbaum e intercambian obsequios; mientras la presidenta recibe un vinilo autografiado del último álbum ‘Arirang’, la agrupación acepta un reconocimiento de Visitantes Distinguidos.

Posteriormente, cuando la gobernante les guía hacia el balcón para que puedan saludar a las y los miles de ARMY que se reunieron por ellos en el Zócalo capitalino, los artistas se muestran impresionados por la cantidad de personas reunidas y la potencia de los clamores fanáticos que corean el nombre del grupo, de los integrantes, e incluso, estrofas de canciones.

“Tenemos que cantar Airplane PT.2″, decidió J-Hope en ese momento, comunicándoselo a sus compañeros.

La canción fue parte de su setlist para el concierto del día 10 de mayo, su último espectáculo en México, y la importancia de este tema radica en el coro que hace referencia a ‘El Mariachi’, aquel músico que lleva melodía a donde quiera que viaje.

BTS quería una selfie con Claudia Sheinbaum: “¿Podrá la presidenta unirse?"

Tras el saludo a sus fans, BTS se prepara para el resto del recorrido al interior de Palacio Nacional, no sin antes tomarse una selfie en uno de los espejos de la propiedad.

Jimin, vocal y bailarín del grupo, pregunta si la presidenta “podría unirse” a la foto, lo que provoca risa entre los miembros e incluso recibe un golpe por parte de uno de ellos al considerarlo atrevido; sin embargo, Sheinbaum acepta la propuesta y se une al grupo para una foto juntos.

La visita en el patrimonio histórico de la Ciudad de México continúa en los jardines de la propiedad, donde los artistas surcoreanos se maravillan con los gatos que habitan el Palacio Nacional. Tomando foto de los felinos, afirman: “Tienen la mejor vida como gatos, realmente”.

¿Dónde ver el video de BTS en el Palacio Nacional de México?

BTS es activo en redes sociales, especialmente desde su regreso a la industria musical como grupo completo, por lo que las cuentas personales de los artistas a menudo muestran actualizaciones de sus viajes y conciertos durante la gira internacional presente.

Sin embargo, el video fue compartido en la cuenta oficial del grupo en YouTube, donde también puedes encontrar entrevistas, prácticas de coreografía, conciertos y ‘reality shows’ de comedia que protagonizan, comunes en la industria de k-pop.