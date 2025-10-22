¿Manejas una moto Honda? Profeco lanza alerta de seguridad sobre modelo que podría ponerte en riesgo

Esta moto Honda podría ponerte en riesgo. Profeco alerta y pide revisión de 412 modelos

Las motos se han convertido en uno de los medios de transporte favoritos para miles de personas que buscan la practicidad. Recientemente, la Profeco de la mano con Honda México emitieron un llamado a revisión para 412 motocicletas del modelo CB350D 2024.

¿Cual es la falla de la moto CB350D 2024 de Honda?

La posible falla recae en el faro delantero de 412 ejemplares del modelo CB350D 2024, el cuál podría dejar de funcionar o emitir luz de forma intermitente poniendo en riesgo tus trayectos al reducir la visibilidad.

De acuerdo con la sede nacional de Honda, algunos componentes internos del faro podrían desajustarse con el uso del vehículo, lo que provoca que la luz se emita de forma intermitente e incluso simplemente no prenda.

¿Cómo saber si debo llevar mi moto Honda CB350D 2024 a revisión?

Verifica si tu moto es el modelo CB350D año 2024 y fue fabricada en México

y fue fabricada en México Ingresa al sitio oficial de Honda México y consulta el apartado de “recall” para motos o llama al número 800 368 8500 para atención al cliente y confirmar si tu unidad está incluida.

para atención al cliente y confirmar si tu unidad está incluida. Si resulta que estás en la lista, acude a un distribuidor autorizado de Honda para que te realicen la sustitución del faro delantero.

Por suerte, la reparación de esta falla, es completamente gratis. Honda está cubriendo la revisión y sustitución sin costo alguno para los propietarios afectados.

Para que tu proceso sea más eficiente, procura agendar tu cita en el concesionario Honda más cercano a tu domicilio y lleva la información completa de tu moto, tales como: modelo, año, número de serie.

Regularmente, cuando surgen casos similares, la empresa suele ponerse en contacto con los dueños; sin embargo, si esto aún no ha pasado, pero crees que tu moto es una de las afectadas, no esperes y llama.