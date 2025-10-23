Muere Jorge Corona, fisicoculturista mexicano: esto se sabe de su muerte en Quintana Roo

Muere Jorge Corona a los 26 años

El joven fisicoculturista de 26 años, Jorge Corona, falleció el pasado 15 de octubre en una playa de Cancún al sufrir un accidente en el mar.

Corona era reconocido en el mundo del fitness por su disciplina ya que solo en este año logró debutar en el Empro Classic realizado en España, se presentó en la Ultimate Battle Pro de Colombia, en la México Grand Battle y en el Olympia Amateur Latin América.

Contaba con más de 25 mil seguidores en instagram, muchos de los cuales lamentaron la noticia de su sorpresivo fallecimiento.

La carrera de Jorge Corona destacó como la de un jóven con pasión por el deporte quien representaba un ejemplo para muchos jóvenes por su disciplina.

¿Cómo murió Jorge Corona?

El pasado 12 de octubre, el fisicoculturista compartió imágenes en sus redes sociales revelando que se encontraba en una playa de Quintana Roo.

Días después, su amigo el fotógrafo, Rik Ibarrola confirmó su deceso con el mensaje “LA VIDA NO CUENTA LOS PASOS QUE HAS DADO SINO LAS HUELLAS QUE HAS DEJADO“.

De acuerdo con el fotógrafo, Corona “Tuvo un problema en el mar. El mar estaba muy picado y no pudo salir. No pudieron reanimarlo".