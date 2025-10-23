¿Quién es Tralalero Tralala? El personaje y disfraz que quieren los niños para pedir calaverita El personaje más querido por los niños, creado por IA en TikTok (@kaktus_257 y @aumaim_juri)

Si últimamente te han aparecido disfraces para el Día de Muertos en tu para ti, o tus hijos te están pidiendo el disfraz de Tralalero Tralala y no conoces de qué se trata, no estás solo; aquí te contamos quién es este particular personaje creado con inteligencia artificial.

Sin duda alguna, las redes sociales van cambiando cada vez más rápido. Sin embargo, TikTok es probablemente la aplicación que más tendencias crea y que se encuentra como la favorita de las generaciones más recientes.

De acuerdo con el sitio Statita, la plataforma de TikTok está dominada principalmente por jóvenes de entre los 16 y 24 años, ocupando el 41% total de los usuarios en la red.

Considerando los anteriores datos, es normal que la cantidad de contenido viral muchas veces nos rebase y no podamos estar al pendiente de lo que sucede en la comunidad online.

Prueba de ello, son los videos que se hacen virales en esta popular red y que la mayoría de nosotros no entiende. Como es el caso del Tralalero Tralala, un personaje creado con inteligencia artificial que se hizo viral a inicios de 2025 en TikTok.

Este personaje es caracterizado por ser un tiburón con tenis que se viralizó a partir de una serie de videos, acompañados de audios hechos ambos con inteligencia artificial donde se mencionaban el nombre del personaje.

Algunos videos venían acompañados de un trabalenguas en italiano que sonaba muy pegajoso y que tiempo después se tradujo al español, respetando el nombre en italiano.

Los videos a simple vista no tienen sentido, pero los sonidos pegajosos sumado a la novedad que despierta la creación de videos con inteligencia artificial, rápidamente convirtieron al Tralalero Tralala en el personaje favorito de los niños.

Brainrots

Tiempo después de la viralización del Tralalero Tralala, se crearon igualmente con inteligencia artificial otra serie de personajes con nombres similares, pero que, como grupo, llamaron Brainrots, podredumbre cerebral por su traducción al español.

Los personajes se basan principalmente en una mezcla entre objetos y animales antropomorfizados, a los que otorgan nombres en italiano, conjuntando el nombre del objeto y el animal que se combinó.

Dentro de esta serie de personajes se encuentran la Ballerina Cappuccina (una taza de capuchino que es bailarina), Cappuccino Assasino (un vaso de capuchino ninja), Vaca Saturna (una mezcla de una vaca y el planeta Saturno), entre otros.

Tanto fue el nivel de gusto por estos personajes, que en México se han hecho hasta juguetes, libros para colorear y videojuegos alrededor de estas caricaturas, que, ahora acercándose el Día de Muertos, no faltan los disfraces aludiendo a esta nueva tendencia.

En los últimos días han circulado videos con los disfraces que los niños usarán este Día de Muertos. Muchos de los disfraces parecen hechos a mano, por lo que, aunque a nosotros pueda parecernos raro, es verdad que también despierta su imaginación.