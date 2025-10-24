¿Cuál es la mejor marca de colchones en México? Esto asegura Profeco

La expresión “dormir bien no tiene precio” es todo menos real. El descanso de una persona depende de diversos factores y la Profeco lo sabe. Es por ello que realizó un estudio de calidad de colchones en México para averiguar cuáles marcas son realmente lo que prometen y cuáles mienten sobre su confort.
El análisis incluyó 24 modelos de colchones matrimoniales de 23 marcas diferentes, sobre los cuales un grupo de expertos evaluó los siguientes aspectos:
- Resistencia y durabilidad: específicamente el tiempo que aguantan el uso diario sin deformarse.
- Confort y soporte: si mantienen una postura saludable para la espalda.
- Materiales y acabados: la calidad de las telas, espumas y resortes.
- Garantía real: si cumplen con las promesas del fabricante.
Los mejores colchones en México, según Profeco
Los que combinan buena resistencia, comodidad y una garantía confiable fueron los colchones mejor calificados por Profeco en la evaluación. Las marcas ganadoras fueron:
- Serta iSeries Erudite: En el rubro de resortes tipo embolsado, obtuvo “Excelente” en resistencia al reventamiento, abrasión y costuras.
- Dormimundo Bombay: En la categoría espuma, logró resultados “Excelente” en resistencia de costuras, reventamiento y abrasión.
- América Aqua: En resortes tipo Bonnell y micro-offset, destacó por su desempeño en resistencia de costuras y abrasión.
- Sealy Wellness: En la categoría de resortes embolsados, obtuvo “Excelente” en reventamiento y abrasión, y “Muy bueno” en resistencia de costuras.
- Wendy Colchones Oxford: En resortes de hilo continuo, fue evaluado con “Excelente” en reventamiento y abrasión, y “Muy bueno” en costuras.
El soporte, confort y durabilidad, son factores clave para un descanso reparador y estas marcas lo tienen todo. Además de cumplir con las normas de etiquetado y garantía, algo que otras marcas del estudio no lograron.
¿Qué colchón debo comprar para mi descanso?
Profeco recomienda elegir un colchón según tus hábitos al dormir:
- Si duermes de lado: busca uno suave pero con soporte lumbar.
- Si duermes boca arriba: opta por un colchón firme.
- Si compartes cama: uno con independencia de movimiento.
Sin importar la rigidez, telas o tipo de colchón que prefieras, siempre verifica que cuente con etiquetado NOM, una garantía clara y los materiales que lo conforman estén certificados.