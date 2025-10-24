Resultados Lotería Nacional 24 de octubre 2025: ganadores del Sorteo Superior 2862

Sorteo Superior de la Lotería Nacional Este viernes 24 de octubre se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

El Sorteo Superior 2862 de la Lotería Nacional se celebra este viernes 24 de octubre de 2025, generando gran expectativa entre los participantes que siguen la transmisión en vivo con la esperanza de conocer los números ganadores.

Esta edición especial rindió homenaje a los 80 años de la creación de las Naciones Unidas, institución fundada en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial con el propósito de promover la paz, la justicia y la cooperación internacional.

¿De cuánto es el premio mayor en el Sorteo Superior 2862?

El premio mayor alcanzó los 17 millones de pesos, divididos en dos series. Quienes compraron ambas series del número ganador obtuvieron el monto completo, mientras que quienes adquirieron una sola serie recibieron la mitad.

Cada cachito tuvo un precio de 40 pesos, con el que se podía ganar hasta 425 mil pesos. Una serie completa se vendió en 800 pesos y las dos series en 1,600 pesos, convirtiéndose en una oportunidad real para quienes buscan cambiar su destino con un golpe de suerte.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Superior de la Lotería Nacional

La ceremonia se desarrolla en el tradicional Salón de Sorteos de la Lotería Nacional, donde los Niños Gritones anunciarán los números ganadores, incluido el premio mayor.

El evento es transmitido en vivo por YouTube y quedará disponible en las plataformas oficiales de la institución.

¿A qué hora es el Sorteo Superior No. 2862 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Superior mantiene su horario habitual los viernes a las 20:00 horas, una tradición que reúne a miles de personas pendientes de los resultados desde distintos puntos del país.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Superior No. 2862 de la Lotería Nacional?

Los números ganadores están disponibles en el portal oficial de la Lotería Nacional, que ofrece una herramienta digital para verificar boletos de forma rápida y segura. También pueden consultarse en los expendios autorizados en todo México, garantizando transparencia y confianza en cada edición.