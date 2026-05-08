Soriana lanza 30% de descuento para el regalo de Día de las Madres: ropa interior, pijamas y más

Soriana se pone fashionista: lanza 30% de descuento en ropa y miles ya están cazando las mejores prendas

Las ofertas de mayo llegaron con todo y ahora fue Soriana quien decidió sorprender con una promoción que está llamando la atención en redes sociales y entre quienes buscan renovar el guardarropa sin dejar vacía la tarjeta.

La cadena de supermercados activó un 30% de descuento en ropa seleccionada, una campaña que estará disponible hasta el próximo 13 de mayo y que ya comenzó a generar movimiento en distintas sucursales del país. La promoción aparece justo en plena temporada de compras por el Día de las Madres, cuando muchas familias buscan regalos útiles, bonitos y, sobre todo, baratos.

Entre los artículos participantes destacan prendas para dama, pijamas y ropa interior, aunque en algunos folletos también aparecen descuentos especiales en calzado y ropa exterior.

¿Qué productos entran en la promoción de Soriana?

De acuerdo con los folletos promocionales publicados esta semana, las personas podrán encontrar rebajas en distintas categorías del área de ropa y hogar.

30% de descuento en pijamas y ropa interior para dama

Rebajas en ropa exterior y calzado

Promociones especiales en artículos seleccionados

Descuentos acumulables en ciertos departamentos participantes

Además, la tienda también mantiene otras campañas activas que incluyen rebajas en blancos, productos para el hogar y promociones tipo 3x2 en mercancía seleccionada.

La estrategia parece clara: convertir mayo en un auténtico festival de ahorro. Y sí, muchos clientes ya comenzaron a llenar carritos como si el clóset hubiera entrado oficialmente en modo “renacimiento primaveral”.

Soriana lanza 30% de descuento para el regalo de Día de las Madres: ropa, zapatos, pijamas y más

Por eso, quienes quieran aprovechar los descuentos tendrán que actuar rápido, porque las promociones de temporada suelen desaparecer rápido.