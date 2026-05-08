Soriana lanza descuentazo en ropa y calzado: así puedes llevarte el segundo producto con 70% off hasta el 13 de mayo

Mayo arrancó con una lluvia de promociones en supermercados, pero una de las que más ruido está haciendo entre los cazadores de ofertas es la nueva campaña de Soriana, que ofrece el 70% de descuento en el segundo producto en artículos seleccionados de ropa y calzado.

La promoción estará disponible hasta el próximo 13 de mayo, así que todavía hay tiempo para aprovechar antes de que desaparezca como talla chica en temporada de rebajas.

La dinámica consiste en que al comprar dos productos participantes, el artículo de igual o menor precio recibe el descuento.

La oferta aplica en departamentos seleccionados y contempla artículos para dama, caballero y niños, dependiendo de la sucursal y disponibilidad.

¿Qué productos entran en la promoción de Soriana?

Entre los artículos participantes destacan categorías que normalmente suelen elevar bastante el ticket de compra, especialmente en temporada de calor y previo al Día de las Madres:

Ropa casual

Calzado deportivo

Tenis

Sandalias

Prendas de temporada

Ropa exterior para dama

Artículos seleccionados para hombre y niños

Algunas sucursales también mantienen promociones adicionales en pijamas, ropa interior y productos para el hogar, pero con cerca del 30% de descuento.

Soriana lanza descuentazo en ropa y calzado: así puedes llevarte el segundo producto con 70% off hasta el 13 de mayo

La oferta llega justo antes del Día de las Madres

Con el 10 de mayo cerca, muchas familias ya comenzaron la búsqueda del regalo ideal sin terminar en bancarrota.

Por eso, esta promoción se ha convertido en una alternativa atractiva para quienes quieren regalar:

Zapatos

Bolsas

Tenis

Blusas

Ropa cómoda

Artículos de moda

Además, el descuento permite combinar compras y aprovechar mejor el presupuesto familiar en plena temporada donde los gastos suelen multiplicarse.

Consejos para aprovechar mejor el 70% de descuento en Soriana

Si quieres sacarle jugo real a la promoción, hay algunos trucos que pueden ayudarte a ahorrar más:

Elige productos de precios similares

Como el descuento se aplica al artículo de menor costo, lo ideal es combinar prendas o zapatos con precios parecidos para que el ahorro sea mayor.

Revisa etiquetas y productos participantes

No todos los artículos entran en la promoción. Algunos productos en liquidación o con rebajas previas pueden quedar fuera.

Compra antes del fin de semana

Las tallas y modelos más buscados suelen desaparecer rápido. En promociones así, los anaqueles se vacían a velocidad turbo.