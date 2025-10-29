¡Ojo si vas a pedir calaverita con tus hijos! Alertan por dulces con agujas y alfileres

Alertan por dulces con agujas y alfileres. Circula video en Tiktok donde se alerta de la presencia de agujas y alfileres en la calaverita de algunos niños. Te compartimos algunas precauciones para pedir calaverita este 1 de noviembre

Se acerca Halloween, y en estas fechas de día de muertos, muchos son los niños y adultos que esperan con ansias ir a pedir calaverita, sin embargo, en redes sociales alertan de la presencia de agujas y alfileres en dulces que se recibieron en este contexto.

Aquí te compartimos todas las precauciones que necesitas tener para que disfrutes con tu familia en total seguridad este día de muertos y día de brujas.

Circula video en redes sociales de dulces con agujas y alfileres en dulces entregados a niños de “calaverita”

Circula en TikTok, un video que comparte la cuenta de Albert Flores (oficial), donde varias personas inspeccionan una calaverita que contine dulces, (pulparindos, pelón pelo rico, paletas, entre otros", mismos que están siendo inspeccionados por los usuarios que comparte el video, pues aparentemente, de manera previa encontraron alfileres y agujas dentro de los dulces, que al parecer, estaba ya abiertos, antes de que fueran revisados por los adultos.

“Ya llevo unos cinco con aguja”, se escucha una voz de fondo en el video.

La persona muestra lo que parece ser un alfiler o aguja dentro del caramelo de chile, y menciona que al preguntarle a sus hijos, ¿de quien había recibido los dulces que contenían agujas y alfileres?, la respuesta del niño, fue que recibió los dulces de un señor que se encontraba pasando.

Los usuarios expresan sus recomendaciones a los adultos que lleven a pedir calaverita los pequeños; mencionando que suelen inspeccionar los dulces a sus pequeños, después de recolectar la famosa calaverita en el vecindario.

La persona que protagoniza la inspección en dicho video, pide a los usuarios que tengan mucho cuidado si permiten a sus hijos ir a pedir calaverita, y enfatiza “Si a ustedes no les gustan las festividades, (como) el Halloween, no hay ningún problema, pero de eso a que sean unos amargados y quieran amargarle a las demás personas que si quieren pasar un buen rato, eso si me parece que está mal.”. Mientras una voz femenina se escucha diciendo ”además son los niños los que recogen esos dulces".





Recomendaciones para pedir calaverita este 2025

Como es costumbre cada año, esté 1 de noviembre miles de niños, saldrán a pedir dulces, en lo que conforma la famosa calaverita, tradición que forma parte del Dia de Muertos. Por lo que para asegurar que esta festividad sea segura para ti y tu familia te compartimos las siguientes recomendaciones:

Es fundamental que los padres o tutores estén cerca de los niños, y los mantengan vigilados en todo momento, para así evitar que se pierdan entre la multitud.

Caminar por senderos seguros, evitando calles poco concurridas y sin iluminación para prevenir asaltos.

Viajar en grupos de niños supervisados por adultos. En este sentido, los grupos de niños son más seguros, ya que hay más adultos que pueden supervisarlos y así evitar accidentes o extravíos.

Establecer un punto de encuentro, visible y fácil de recordar, donde reunirse con familiares en caso de separación.

Se recomienda tener cuidado con los vehículos, cruzar calles tomando de las manos a los menores y evitar caminar por debajo de la banqueta.

Este primero de Noviembre, celebra las festividades del día de muertos y permitiendo a los más pequeños que disfruten de una manera segura.