Vanessa Hudgens luce su pancita de embarazo en bikini y enamora a todos en redes

Vanessa Hudgens presume su segundo embarazo en la playa Especial

Tal parece que la maternidad le ha sentado bien a la actriz y cantante Vanessa Hudgens, pues ha compartido con sus seguidores un momento lleno de ternura y estilo: esta semana presumió su segundo embarazo luciendo un bikini que dejaba ver su “baby bump” mientras disfrutaba de un día de playa junto a una amiga también embarazada.

Hudgens, de 36 años, y su esposo Cole Tucker —jugador profesional de béisbol— han estado viviendo una etapa de ilusión tras la llegada de su primer hijo en julio de 2024. Ahora, en julio de 2025, anunciaron que están esperando su segundo bebé.

Fue así como la protagonista de ‘High School Musical’ compartió una imagen en sus cuentas de redes sociales en las que posa junta a una de sus mejores amigas en un bikini de dos piezas con estampado floral que deja ver su avanzado embarazo y la felicidad que la invade al vivir esta etapa.

La publicación en redes acompañada del mensaje “Nothing better than being pregnant with your bestie” (“Nada mejor que estar embarazada junto a tu mejor amiga”) resume la alegría del momento.

Además del momento emotivo, la actriz ha destacado por su estilo durante esta nueva etapa. Desde bikinis boho en la playa hasta elegantes vestidos para eventos, Hudgens no ha perdido la oportunidad de mostrar su pancita con gusto.

En su post previo sobre el primer año de su hijo, Hudgens escribió que convertirse en madre “ha sido el capítulo más difícil, agotador, pero también increíblemente lleno de gozo” y que no podría estar más agradecida por su familia. Y ahora, con este nuevo embarazo, parece que Hudgens volverá a repetir esa misma urdimbre de emociones.