Ganadores Sorteo Especial 305: Resultados HOY 31 de octubre Lotería Nacional

Resultados Sorteo Especial 305 de la Lotería Nacional Foto: Lotería Nacional

Hoy la suerte estará de su lado, ya que este viernes 31 de octubre se llevará a cabo el Sorteo Especial 305 que celebra los 70 años de la OIT en México, promoviendo el trabajo digno, la justicia social, la libertad sindical y la igualdad.

Durante estas siete décadas, ha acompañado al país en la modernización laboral y reafirma su compromiso con un futuro más justo y sostenible. En este sentido, aquí te decimos cuáles fueron los números ganadores de este sorteo y todo lo que tienes que conocer en torno al mismo… ¡Mucha suerte!

Lista completa de resultados del Sorteo Especial 305 de la Lotería Nacional

En unas horas te daremos a conocer la lista completa de ganadores del Sorteo Especial 305.





¿De cuánto es la bolsa acumulada del Sorteo Especial 305?

La bolsa acumulada para el sorteo de este viernes 31 de octubre será de 27 millones de pesos.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Especial 305

Para no perderte ni un segundo de este sorteo puedes seguir la transmisión en vivo desde el canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. Todos los sorteos se llevan a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison, en la CDMX. Aquí puedes ver la transmisión:

¿A qué hora es el Sorteo Especial 305 de la Lotería Nacional?

Como cada domingo, el sorteo comienza en punto de las 20:00 horas desde el salón oficial de la Lotería Nacional.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Especial 305 de la Lotería Nacional?

Los resultados oficiales están disponibles en el sitio web de la Lotería Nacional, una fuente confiable para verificar los números ganadores. También pueden consultarse en los expendios autorizados en todo el país, donde se publican los resultados tras cada sorteo.

La institución ofrece además un verificador digital de cachitos, herramienta que permite a los participantes conocer al instante si su número resultó premiado, con solo ingresar los datos de su boleto desde cualquier dispositivo.

¿Cómo cobrar tu premio?

Si tu billete resultó premiado, puedes cobrar tu premio en las oficinas de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, ubicadas en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 13:00 horas.

Cómo verificar si tu boleto es ganador: