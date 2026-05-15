¿Luis Miguel está hospitalizado? Lo que se sabe al momento del estado de salud del cantante

Luis Miguel Reportan que el cantante está hospitalizado

Luis Miguel se encontraría hospitalizado en Nueva York desde principios de esta semana, de acuerdo con reportes difundidos en programas de espectáculos y por periodistas especializados en entretenimiento.

¿Qué le pasó a Luis Miguel?

La información comenzó a circular después de que la creadora de contenido Jacqueline Martínez, conocida como Chamonic, asegurara que el intérprete habría ingresado a revisión médica tras presentar malestares físicos.

Según esa versión, durante los estudios realizados los médicos habrían detectado un problema cardíaco, razón por la que permanecería internado en observación.

Horas después, la periodista Gelena Solano retomó el tema durante el programa El Gordo y La Flaca, donde afirmó que Luis Miguel ingresó a una clínica de Nueva York desde el lunes 11 de mayo.

Durante la emisión, la colaboradora explicó que el intérprete de Ahora te puedes marchar estaría acompañado por su pareja, Paloma Cuevas, quien habría permanecido junto a él desde su llegada al hospital.

De acuerdo con lo comentado en el programa, el artista estaría siendo atendido por especialistas con experiencia en padecimientos cardíacos y continuaría bajo supervisión médica mientras evoluciona su estado de salud.

También se mencionó que existe la posibilidad de que abandone el hospital durante la próxima semana, aunque no se ofrecieron detalles adicionales sobre su diagnóstico.

Hasta ahora, el cantante y su equipo de trabajo no han emitido información oficial sobre su estado de salud, mientras distintas versiones apuntan a una posible complicación cardíaca que lo mantiene bajo observación médica.

A lo largo de su trayectoria, Luis Miguel ha manejado con discreción los aspectos relacionados con su vida personal; por ello se ve complicado que suban un comunicado al respecto.