Caos en Coacalco: madre e hijo protagonizan video viral sobre brutal agresión por un lugar de estacionamiento

Una conductora compartió un video en redes sociales en donde exhibe las agresiones que sufrió por parte de una mujer y su hijo, quienes de manera violenta la atacaron verbalmente y arremetieron contra su auto con un candado de volante por un lugar de estacionamiento en Coacalco, Estado de México.

De acuerdo con el video viral, la víctima, refugiada en su auto, le pedía a la madre y su hijo que, en lugar de agredirla y decirle “muévete”, le pidieran que se retirara de forma educada; sin embargo, al darse cuenta de que estaban siendo grabados, la violenta mujer realizó poses burlonas y señas obscenas, además de body shaming.

Para estas alturas, el joven, presuntamente hijo de la agresora, se dispuso a golpear el vidrio del auto afectado. Fue entonces cuando, haciendo uso de un candado de volante, la mujer al exterior agredió el coche de la víctima.

Bajo gritos de “¿qué te pasa?”, la atemorizada víctima no bajó de su auto y sentenció que, en caso de no parar con los actos, llamaría a una patrulla para recibir la asistencia de las autoridades.

#EnRedes | Madre e hijo agraden a automovilista tras no moverse d la vialidad en #Coacalco

En redes sociales, se ha compartido un video en el que una madre e hijo agreden verbalmente y objeto a una automovilista, esto sucede debido a que se encontraba estacionada en una avenida. pic.twitter.com/Ce3FoRyXFA — *Denuncias Zona Arenales caracol ampliación etc..* (@Denuncia_Vca) November 2, 2025

Hasta el momento de realizar esta nota, aún se desconoce la identidad de la violenta familia, el estado físico y mental de la víctima, así como si recibió apoyo por parte de las autoridades de Coacalco, EdoMex, o la suma de los daños a su vehículo.La indignación estalló en redes: una madre y su hijo fueron captados agrediendo a una automovilista en Coacalco por negarse a moverse. El video viral muestra cómo la discusión se convierte en una violenta pelea.