Resultados Lotería Nacional 4 de noviembre 2025: ganadores del Sorteo Mayor 3991

Sorteo Mayor 3991 de la Lotería Nacional Este martes de noviembre se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

El Sorteo Mayor 3991 de la Lotería Nacional se realiza hoy en el Salón de Sorteos de la institución en la Ciudad de México. Como cada semana, los “niños gritones” estarán presentes este martes 4 de noviembre para dar conocer los números ganadores, mientras miles de personas siguen la transmisión en vivo para conocer los detalles al momento.

En esta edición, la Lotería Nacional dedicó el sorteo al Día Internacional de las Bibliotecas, una fecha que celebra el valor de estos espacios en la preservación del conocimiento.

¿De cuánto fue el premio del Sorteo Mayor 3991?

El premio principal del Sorteo Mayor 3991 ascendió a 21 millones de pesos para el billete completo, conformado por tres series. Cada serie entregó 7 millones de pesos, mientras que un cachito —con valor de 30 pesos— ofreció la oportunidad de ganar hasta 350 mil pesos.

En total, la bolsa de premios alcanzó los 66 millones 99 mil pesos, distribuidos entre 18,760 premios y reintegros, lo que mantiene a este sorteo entre los más atractivos y esperados del calendario de la Lotería Nacional.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Mayor 3991 de la Lotería Nacional

El evento es transmitido en tiempo real a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional.

¿A qué hora es el Sorteo Mayor 3991 de la Lotería Nacional?

Como es habitual, el Sorteo Mayor comienza a las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Mayor 3991?

Los resultados oficiales del Sorteo Mayor 3991 pueden verificarse en los expendios autorizados o mediante el verificador digital disponible en el sitio oficial de la Lotería Nacional, una herramienta que permite conocer de inmediato si un número resultó premiado.

Además, los listados completos de ganadores se publican en las redes sociales y plataformas digitales de la institución, garantizando acceso rápido y transparente a la información para todos los participantes.