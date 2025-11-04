Six Flags America cierra oficialmente tras 50 años de funcionamiento

Six Flags América cierra tras 50 años de operación Especial

Luego de 50 años de funcionamiento, este emblemático parque de diversiones cierra sus puertas definitivamente, por lo que el parque de atracciones Six Flags America en Bowie, Maryland, recibió a sus visitantes por última vez el pasado domingo 2 de noviembre.

La propiedad abrió sus puertas por primera vez en 1974 como un safari en coche conocido como The Wildlife Preserve y para 1999 adoptó el nombre de Six Flags para dar paso a una nueva etapa. Luego, en julio de 2014, Six Flags se fusionó con Cedar Fair y juntos aperturaron más de 20 parques de diversiones.

“Gracias, fans de Six Flags America, por 50 años de diversión familiar. Siempre atesoraremos los recuerdos creados juntos”, escribió el parque en redes sociales, seguido de un emoji de corazón azul.

Sin duda, el fin de una era terminó y seguramente esta noticia tiene a más de uno triste. Six Flags America, junto con el parque acuático Hurricane Harbor, operaba más de 100 atracciones, espectáculos, toboganes y montañas rusas. El cierre del parque forma parte de los esfuerzos continuos de la compañía por reestructurarse y hacer frente a su deuda.

“Como parte de nuestra revisión exhaustiva de nuestra cartera de parques, hemos determinado que Six Flags America y Hurricane Harbor no encajan estratégicamente con los planes de crecimiento a largo plazo de la compañía” señaló en un comunicado Richard A. Zimmerman, director del parque.

Esto, por supuesto, también se traduce en una pérdida de aproximadamente 70 empleos formales y una estocada para la empresa, pues aseguraron la indemnización y la justa retribución de prestaciones a los empleados que se mantuvieron fieles a la empresa hasta el final.

Sin embargo, el final llegó cuando la deuda fue insostenible para la empresa, pues reveló que estaban en medio de una pérdida neta de más de 100 millones de dólares en el transcurso de tres meses.