Charlie vs La Fábrica de Chocolate: Willy Wonka va a prisión en una nueva película animada protagonizada por Taika Waititi

Charlie vs The Chocolate Factory Willy Wonka ha regresado a su fábrica tras años tras las rejas por el crimen de convertir a un niño en una mora azul.

Netflix anunció su próxima película animada, en colaboración con Sony Pictures Imageworks, Charlie vs The Chocolate Factory, una continuación a la emblemática historia del novelista Roald Dahl, sobre un excéntrico chocolatero que invita a cinco niños a visitar su misteriosa fábrica... y dar una lección a quienes lo merecen con castigos que reflejan los vicios de cada uno.

La nueva propuesta de Netflix seguirá la historia de Willy Wonka después de estos sucesos, donde el inventor dulcero enfrentará la prisión por su crimen de convertir a una niña en mora azul y, una vez que su libertad le es otorgada, vuelve a Londres para continuar su propósito chocolatero.

Taika Waititi, cineasta neozelándes y ganador al Oscar por Jojo Rabbit en 2020, es productor ejecutivo de la película y también dará voz a Wonka, mientras que el actor Kit Connor —reconocido por su papel en Heartstopper— interpretará al adolescente Charlie Paley, quien bucará irrumpir en la fábrica para salvar su hogar.

Taika Waititi será el nuevo Willy Wonka en Charlie vs The Chocolate Factory

Dirigida por Jared Stern y Elaine Bogan, en una colaboración entre Netflix Animation con Sony Pictures Imageworks —dupla que llevó a los estudios a los premios Oscar y Globos de Oro con el fenómemo K-Pop Demon Hunters—, esta continuación a la historia de Willy Wonka se ambientará en el Londres actual, años después de los acontecimientos ocurridos tras el concurso del Boleto Dorado.

Stern y Bogan expresaron sentirse privilegiados de continuar las aventuras del chocolatero, especialmente desde la animación que, según los directores, convierte a la historia “más deliciosamente desquiciada de lo que nunca imaginaste”.

CHARLIE VS. THE CHOCOLATE FACTORY, a new animated film starring Kit Connor and Taika Waititi, is coming to Netflix.



Willy Wonka has returned to his factory after years behind bars for the crime of turning a child into a blueberry. Determined to add a little sweetness to a… pic.twitter.com/eWndAUWxVk — Netflix (@netflix) April 16, 2026

Waititi, quien es productor ejecutivo de la nueva película animada y prestará su voz el excéntrico Wonka, elogió el trabajo de Stern y Bogan, señalando que su visión encaja con esta nueva historia sin dejar de ser respetuosos con el material original.

Respecto a contribuir en el proyecto con su voz para dar vida a Willy Wonka en formato animado, el actor y director expresó: “Es un personaje muy especial para mí, y la oportunidad de prestar mi voz a un genio de los dulces tan icónico y excéntrico, aunque a veces un poco travieso, es tremendamente emocionante”.

¿De qué tratará la nueva película de Charlie y La Fábrica de Chocolate?

La sinopsis nos lleva años después de los acontecimientos del Boleto Dorado, donde Wonka ha recuperado su libertad tras años en prisión por haber convertido a una niña en mora azul.

Sin embargo, su objetivo de seguir endulzando a un mundo cada vez más amargo se verá obstaculizado por un grupo de adolescentes “rebeldes” que, a punto de ser desalojados, planean irrumpir en la fábrica para robar una valiosa barra de chocolate que podría salvar sus hogares.

Este grupo, liderado por el joven Charlie Paley, se enfrentará al fantástico y peligroso mundo dentro de la fábrica que podría representar mayor problema para ellos de lo que habían imaginado.

"Me cautivaron de inmediato los primeros bocetos y la visión de los directores para la película: capturar el espíritu y la esencia que hicieron tan especial la historia original, a la vez que le infunden algo fresco y único. Es una representación divertidísima del Londres que conozco", expresó Kit Connor, quien se unió a la aventura chocolatera animada para prestar su voz al adolescente líder.

¿Cuándo se estrenará Charlie vs The Chocolate Factory?

La película está programada para estrenarse en 2027, aunque todavía no se ha anunciado la fecha exacta de su lanzamiento en streaming o si será una producción que llegará a la pantalla grande.

“Estamos ansiosos de que el público de todo el mundo experimente la magia y el caos por sí mismo cuando la película se estrene el próximo año”, fue la declaración realizada por Hannah Minghella, directora de animación y películas familiares en Netflix Animation Studios.

A su vez, añadió que la visión de Jared y Elaine es “fiel al espíritu de la querida novela de Dahl”, al mismo tiempo que crean una historia completamente nueva que presentará este dulce y fantasioso mundo a una nueva generación.