Jueves 2x1 de Ticketmaster del 16 de abril 2026: lista completa de conciertos y eventos en promoción

Para muchos, ir a conciertos en México se ha convertido en un lujo. Pero cada semana, hay un día que rompe esa lógica: el famoso “Jueves 2x1” de Ticketmaster, una promoción que permite comprar dos boletos al precio de uno… y que este 16 de abril de 2026 vuelve a encender la conversación entre fans.
La dinámica es sencilla, pero la demanda no lo es. Durante un solo día, la plataforma libera una lista de eventos seleccionados —desde conciertos hasta teatro— donde los usuarios pueden acceder a esta oferta limitada.
Jueves 2x1 Ticketmaster: Promociones hoy jueves 16 de abril
Conciertos
- Mexico Canta - El Cantoral
- Trendline Utopía Tour - Foro Red Access
- La Cantadera - Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
- Sidecars - Auditorio BB
- La Sonora Dinamita - Teatro Diana / La Maraka
- El Concierto del Despecho by Odissea - Alboa Metepec
- MC Davo - Auditorio Banamex
- Primavera Club - Foro Corona Monterrey
- Alive, una fiesta en el tiempo - Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
- Raphael - Escenario GNP Seguros / Auditorio Telmex
- Chayanne - Auditorio Nacional
- Paté de Fuá - Teatro Metropólitan
- Sala Principal Bellas Artes - Palacio de Bellas Artes
- Leyendas el show - Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
- Los Espiritus - Lunario Del Auditorio Nacional
- El Malilla - Auditorio Telmex
- Marconi - Foro Red Access
- Tributo a dos grandes El Príncipe y El Divo - Teatro Tepeyac
- Jesse & Joy - Auditorio Nacional
- Chetes - Foro Corona Monterrey
- David Zahan - La Maraka
- Gustavo Lara - Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
- Jaime Varela - Lunario Del Auditorio Nacional / Teatro Metropólitan
- El Gran Showman Movie Concert - Teatro Xola Julio Prieto
- Plastilina Mosh - Pepsi Center
- Jorge Muñiz - Lunario Del Auditorio Nacional
- La Onda Vaselina - Foro Red Access
- Los Meñiques de la Casa - Teatro Metropólitan
- Laureano Brizuela - La Maraka
- Diamante Eléctrico - Lunario Del Auditorio Nacional
- Concierto Banda Azul: “Animation” - Auditorio Luis Elizondo
- Moonwalk “Tributo a Michael Jackson” - Teatro Tepeyac
- Arath Herce - Foro Corona Monterrey / Lunario Del Auditorio Nacional
- Collage - Foro Red Access
- Men At Work - La Maraka
- The Big Band Experience - La Maraka
- Cris MJ - Auditorio Telmex / Auditorio Banamex
- iza tkm - Foro Corona Monterrey
- T.A.T.U. - La Maraka
- Estela Nuñez y Jorge Muñiz - Teatro Metropólitan
- Jazzpango y la ONJMX - El Cantoral
- Despechadas - Auditorio Nacional
- San Francisco Disco Band - Foro Red Access
- ¡ESTÁ CON MADRES! - Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
- El Consorcio - Teatro Metropólitan
- Miles Davis 100: viaje en el jazz - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- Edith Márquez - Auditorio Nacional
- Bala - Foro Corona Monterrey
- Francisco Céspedes - La Maraka
- Angélica María y Enrique Guzmán - Auditorio Nacional / Escenario GNP
- Danny Frank - La Maraka
- Paty Cantu - La Maraka
- La Caravana del Amor - Escenario GNP Seguros / Auditorio Nacional
- Luis Garcia - El Cantoral
- Cross Road: The Bon Jovi live experience - Foro Red Access
- Amantes en Concierto - Lunario Del Auditorio Nacional
- La La Love You - Auditorio Nacional
- Paco de María - El Cantoral
- La Sonora Santanera - La Maraka
- Etienne Charles - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- Liverpool Legends - Auditorio Nacional
- Reyli Barba - Auditorio Nacional
- HD BAND - Foro Red Access
- Alizée - La Maraka
- Leire Martínez - Teatro Galerías / Teatro Metropólitan
- Kenia Os - Estadio Borregos
- Baby Batiz - Teatro Tepeyac
- Te Vi en un Planetario - Lunario Del Auditorio Nacional
- Beatriz Adriana - La Maraka
- Los Ángeles Negros - Teatro Metropólitan
- La Texana - Foro Corona Monterrey
- Sebastián Yatra - Auditorio Banamex / Auditorio Telmex
- La Castañeda - La Maraka
- Shenel Johns - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- Kalimba - La Maraka
- Michelle Delu - Foro Red Access
- Enrique Guzmán - La Maraka
- Barimu - Foro Red Access
- Tex Tex - La Maraka
- Esto si es Despecho con Big Band Jazz de México - La Maraka
- Los Amigos Invisibles - La Maraka
- Fernando Delgadillo (y Alejandro Filio) - La Maraka
- Porfi Baloa - La Maraka
- Raul Di Blasio - La Maraka
- Carnival of KISS - Foro Red Access
- Espinoza Paz - Auditorio Nacional
- Mario Aguilar - Auditorio Nacional
- Tatiana - La Maraka
- Elefante - Auditorio Nacional
- Nicho Hinojosa - La Maraka
Teatro
- Agua - Foro A Poco No
- El Fantasma De La Ópera México - Teatro de los Insurgentes
- Los monólogos de la vagina - Nuevo Teatro Libanés
- Mentidrags - Teatro Aldama
- Razones para decirte adiós - Teatro Tepeyac
- Toc Toc - Teatro Royal Pedregal
- 12 Princesas en Pugna - Teatro Xola Julio Prieto
- Como quieras... ¡Perro Ámame! - Teatro Virginia Fábregas
- El Juego Que Todos Jugamos - Teatro SOGEM Wilberto Cantón
- LQSA, El musical - Foro Lucerna
- Afterglow - Teatro Galerías / Teatro Virginia Fábregas / Teatro Milán
- Las Leonas - Teatro México
- La obscenidad de la carne - Teatro Renacimiento
- El Sótano - Teatro Fernando Soler
- La Nota - Nuevo Teatro Libanés
- Por la Punta de la Nariz - Teatro Ofelia
- XXVI Festival Internacional de Cine en Guadalajara - Auditorio Telmex
- Arrebol - Auditorio Luis Elizondo
- El Tenorio Cómico - Centro Cultural Teatro II / Teatro Galerías / Escenario GNP
- Mentiras El Musical - Teatro Aldama
- Perfume De Gardenia - Teatro San Rafael
- Infierno - Teatro Coyoacán Enrique Lizalde
- La Dama De Negro - Teatro 11 de Julio
- Los Marihuanólogos - Teatro Xola Julio Prieto
- Piedras en sus bolsillos - Foro Lucerna
- Treintonas, cuarentonas ¡Y muy chingonas! - Teatro Tepeyac
- El Misterio De Belisa - Teatro Sergio Magaña
- Historias de Pared: Contando Pintores - Foro A Poco No
- Lo que queda de nosotros - Teatro Ofelia
- Nina y el misterio de la tortuga - Teatro Benito Juárez
- El Mago de Oz, Musical (Teatro Tepeyac) - Teatro Tepeyac
- Mi Juguete Favorito Musical - Telón de Asfalto
- Te cuento el cuento de el Principe Rana - Telón de Asfalto
- Interestelar 12° Aniversario Movie Concert - Teatro Xola Julio Prieto
- Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández - Palacio de Bellas Artes
- Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve - Teatro San Jerónimo Independencia
- Notre-Dame de Paris - Teatro Rafael Solana
- Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México - Sala Silvestre Revueltas
- Archivo Confidencial: CÁMARA BLANCA - Teatro Varsovia
- Ni con ellas, ni sin ellas - Teatro Broadway
- Gala de Ballet y Ballet Contemporáneo - Teatro Tepeyac
- MentiVerso - Teatro Aldama
- Magic - Teatro San Jerónimo Independencia
- El Misterioso Caso De La Sombra - Teatro Milán
- El Maravilloso Mago de Oz - Teatro Varsovia
- ¡Oh, Karen! - Teatro Xola Julio Prieto
- Caperucita Roja y el Lobo ¿feroz? - Teatro Tepeyac
- La Señora Presidenta - Centro Cultural Teatro II
- Hasta Que La Mafia Nos Separe - Teatro Xola Julio Prieto
- Defendiendo al cavernícola - Nuevo Teatro Libanés
- Hedda - Foro Lucerna
- Conversando con el Diablo - Teatro Coyoacán Enrique Lizalde
- DAHMER, Mirando a la bestia a los ojos - Teatro SOGEM Wilberto Cantón
- Préndeme - Teatro Milán
- Gala Sinfónica Coral - Auditorio Nacional
- Ride The Cyclone México - Teatro Xola Julio Prieto
- Puras Cosas Maravillosas - Foro Lucerna
- Así lo veo yo - Nuevo Teatro Libanés
- Esquizofrenia - Teatro Coyoacán Enrique Lizalde
- Asesinato para dos - Teatro Milán
- Cenicienta El Musical - Auditorio Luis Elizondo
- Reina de Corazones - Foro Red Access
- Pedro y Julián - Teatro Benito Juárez
- El Diario de Ana Frank - Teatro Tepeyac
- El Lago De Los Cisnes - Teatro Tepeyac
- Platanito Show - Foro Red Access
- Harry Potter Sinfónico - Teatro Ferrocarrilero
- Atrapados con las bestias - Teatro Varsovia
- El aplastante peso de la ausencia - Teatro Benito Juárez
- Madre Mía - Teatro Varsovia
- Rogelio Ramos - Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
- Eugene Onegin - Auditorio Nacional
- Pepe Pelos - Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
- Sinfonía Galáctica - Teatro Metropólitan
- Argan - Foro A Poco No
- Invierno - Teatro Sergio Magaña
- Ojos, lengua, sesos - Teatro Benito Juárez
- Prisma - Foro Lucerna
- Gilberto Gless - Lunario Del Auditorio Nacional
- La curiosa búsqueda de Marcel de Petrasant - Foro A Poco No
- Peores amigos, mejores enemigos - Teatro Tepeyac
- Guadalupe Pineda - Teatro Metropólitan
- Jo Jo Jorge Falcón - La Maraka
- Las Hermanas Vals (Falsedad) - Teatro Benito Juárez
- One Vision of Queen - Pepsi Center
- No he vuelto a tomar café con Lorca - Teatro Sergio Magaña
- Peter Pan - Auditorio Nacional
- La insignificancia de llamarse Juana - Teatro Benito Juárez
- Del Tingo al tango - Teatro Varsovia
- Pipirin - La Maraka
- Imperio - Castillo de Chapultepec
- Bandidas y Bamba con B de Burlesque - Foro A Poco No
- Vértebra - Teatro Sergio Magaña
- La Caducidad de la Lavanda - Foro A Poco No
- Yo tan Bergman, tú tan Fellini - Teatro Sergio Magaña
- Beatles & Rolling Stones (Morsa y Kamelot) - Teatro Tepeyac
- Sueño de una Noche de Verano - Teatro Tepeyac
- Dracula - Teatro Tepeyac
- Calaveritas - Teatro Tepeyac
- Leyendas de Terror - Teatro Tepeyac
- EL CASCANUECES, BALLET - Teatro Tepeyac
- Un Cuento de Navidad, el señor Scrooge - Teatro Tepeyac
Para toda la familia
- Piñatas para los Monstruos - Teatro Sergio Magaña
- Dinosaurios Al Rescate - Teatro Tepeyac
- Magos Joe Y Moy - Foro Red Access
- La Trouppe - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- La Sirenita - Teatro Tepeyac
- Ringolingus - Teatro Hidalgo
- Allegrizzimo Nuova Era - Teatro Sergio Magaña
- Girasoles en la Luna - Foro A Poco No
- Cenicienta - Teatro Tepeyac
- Hansel y Gretel - Teatro Tepeyac
- Yo no soy de aquí - Teatro Sergio Magaña
Shows
- Sala del Terror - Foro Polanco Moliere
- Clue - Teatro Centenario Coyoacan
- Circo Atayde Est. 1888 “Les Clowns” - Centro Cultural Teatro II
- Frozen - Auditorio Nacional
- Star Wars Episodio IV Función de Gala - Teatro Xola Julio Prieto
- Jean del Castillo, tributo a Joaquin Sabina - Foro Red Access
- Homenaje Zoé unplugged - Foro Red Access
- Andreas Zanetti, si tienes madre ven - Foro Red Access
- Lee Dong Wook - Teatro Metropólitan
Deportes
- Budo Sento - Centro Banamex
- México Racing Cup - Autódromo Hermanos Rodríguez
- Speedfest - Autódromo Hermanos Rodríguez
¿Cómo funciona el Jueves 2x1?
La mecánica es sencilla y muy clara:
- La promoción solo está disponible durante el jueves
- Aplica únicamente en eventos seleccionados
- Se activa directamente en la plataforma oficial
- El beneficio se refleja al momento de la compra
No hay sorteos ni códigos complicados: si el evento participa, el descuento se aplica automáticamente.
Eso sí, hay una regla no escrita que todos los fans conocen:👉 los boletos vuelan en cuestión de horas