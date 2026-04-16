Así son las Sabritas mundialistas: precios, sabores y dónde comprar las papas edición limitadas

Sabritas Mundial En algunos lugares, los sabores edición limitada ya se encuentran a la venta y generando debates.

La Fiebre por la Copa del Mundo sigue creciendo cuando estamos a menos de dos meses del inicio. Distintas marcas han lanzado diferentes promociones, artículos especiales, coleccionables y ahora también, sabores especiales. La marca de frituras Sabritas reveló recientemente que estará lanzando sabores especiales para que la afición disfrute durante esta época futbolera.

Sabores de las papas Sabritas del Mundial 2026

En el contexto de la próxima Copa del Mundo de la FIFA 2026, la marca mexicana Sabritas presentó una línea de papas fritas de edición limitada inspirada en los países anfitriones del torneo. La estrategia forma parte de una campaña comercial ligada al evento deportivo, con el objetivo de conectar con los consumidores a través de sabores representativos de distintas culturas.

De acuerdo con información confirmada en publicaciones promocionales, la edición especial incluye tres sabores principales:

Tacos al pastor (México)

Brisket americano (Estados Unidos)

Miel de maple (Canadá)

Cada variante busca replicar perfiles gastronómicos característicos de los países sede del Mundial 2026. Por ejemplo, el sabor “tacos al pastor” incorpora notas especiadas y ligeramente dulces, mientras que el “brisket” apuesta por un perfil ahumado y cárnico. En contraste, la versión de “miel de maple” introduce un sabor predominantemente dulce, poco habitual en este tipo de botanas saladas.

¿Dónde comprar las Sabritas del Mundial?

Las papas Sabritas edición mundialista se distribuyen en los canales tradicionales de la marca en México

Oxxo

Walmart

Chedraui

Tiendas de Autoservicio

¿Cuánto cuestan las Sabritas del Mundial 2026?

Aunque el precio puede variar dependiendo del punto de venta y la presentación, las versiones estándar de estas papas (como bolsas de aproximadamente 105 gramos) se ubican dentro del rango habitual de Sabritas de 40 a 43 pesos

Asimismo, al tratarse de una edición limitada, algunos comercios en línea y marketplaces pueden ofrecerlas a precios variables dependiendo de la disponibilidad y la demanda.