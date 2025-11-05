Xolo Maridueña se une a la tercera temporada del live action de One Piece

Xolo Maridueña El actor, reconocido por su papel de 'Miguel Díaz' en Cobra Kai, se une a la tercera temporada de One Piece como Portgas D. Ace. (Netflix, Cobra Kai)

¡Atención, piratas del manga, anime y live action!

Netflix ha puesto fin a los rumores y expectativas que viajaron por las redes sociales durante meses acerca del actor que daría vida al hermano del protagonista de esta aventura, Monkey D. Luffy, después de un anuncio a través de sus cuentas oficiales.

Sin más preámbulos, les presentamos al hombre que cargará con la responsabilidad de interpretar a uno de los personajes más queridos de One Piece: Xolo Maridueña como Portgas D. Ace.

Desde el estreno de la primera temporada, el rumor de que Maridueña podría unirse al proyecto de live action como Ace fue una apuesta muy sonada por parte de los fans, especialmente después de que el actor de Cobra Kai e Iñaki Godoy —quien interpreta a Luffy— se mostraran unidos en distintos momentos tras el rodaje de sus respectivas series producidas por Netflix.

¿Cuáles son los trabajos de Xolo Maridueña?

El actor estadounidense, con ascendencia ecuatoriana, cubana y mexicana, alcanzó la fama protagonizando la serie de Netflix, Cobra Kai, secuela de la emblemática primera película de la saga Karate Kid.

Introducing Portgas D. Ace...



XOLO MARIDUEÑA IS JOINING ONE PIECE SEASON 3!!! pic.twitter.com/arysP73sOR — Netflix (@netflix) November 5, 2025

Cobra Kai sigue a un Johnny Lawrence adulto, enemigo de Daniel Larusso durante la adolescencia, y los obstáculos que enfrenta para recuperar el control de su vida marcada de errores después de perder el torneo de karate.

Xolo Maridueña interpreta al adolescente central de la historia, Miguel Díaz, un hijo de madre soltera e inmigrante que es acosado por sus compañeros de escuela. Inspirado, Johnny se propone enseñarle karate e inician así una serie que duraría seis temporadas.

El talento actoral de Xolo llamó rápido la atención de proyectos aún más grandes, llegando a obtener un papel en el Universo Cinematográfico de DC Cómics como Jaime Reyes, el segundo portador de la heroica identidad Blue Beetle y primero en interpretarlo en pantalla grande.

A pesar de que la película atravesó el reinicio del universo DC en cines, James Gunn ha asegurado que la película Blue Beetle sobrevivió al borrado de la narrativa anterior a Superman 2025 y es probable que vuelva para ser parte del nuevo universo.

La versatilidad del actor, el encanto y capacidad de retratar las emociones en pantalla lo vuelven un candidato perfecto para unirse a la aventura pirata producida por Netflix, en la cual le espera un verdadero reto para capturar la viveza y tragedia de Portgas D. Ace.

El actor que interpretará a Bon Clay, alias “Mr. 2″

El anuncio de Xolo Maridueña como Ace no es la única sorpresa que Netflix ha otorgado a sus fans, pues también anunció a quien dará vida al excéntrico Bon Clay, igualmente conocido como “Mr. 2″.

La semana pasada, a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, la plataforma de streaming reveló que el actor y comediante estadounidense, Cole Escola, tendrá la tarea de dar vida al integrante de la red criminal ‘Los Barrocos’.

Cole Escola se identifica no binario, lo que significa un detalle importante para el personaje que interpretará, debido a que su narrativa sigue de cerca el “camino de mujer y hombre” que varias personas nacen para recorrer de forma distinta.

Hasta ahora, los fanáticos y fanáticas del manga/anime han apoyado y celebrado las decisiones de Netflix, las cuales siempre están ligadas a la última palabra de Eiichiro Oda (creador de One Piece), y esperan con ansias la continuación el 10 de marzo de 2026, fecha de estreno de la segunda temporada.

Leven anclas, que lo mejor está por comenzar.