Buen Fin 2025: ¿Se puede pedir el aguinaldo antes para aprovechar las ofertas?

Buen Fin Existe una posibilidad para obtener el adelanto de tu aguinaldo a tiempo para aprovechar las ofertas del Buen Fin; descúbrelo aquí. (Especial)

Decir adiós a la temporada de cempasúchil y pan de muerto, es prácticamente decir hola al ponche de frutas y luces coloridas, pero tan especial como la calidez navideña en el invierno, para los trabajadores también significa recibir el tan esperado aguinaldo.

No obstante, existe igualmente otra fecha cercana al fin de año que tiende a levantar la emoción de las personas en general, pues se trata de una serie de descuentos y promociones en una variedad de tiendas, productos y servicios. Así es, estoy hablando de ¡el Buen Fin!

La bonificación navideña y la serie de descuentos están apartadas por sólo un mes, o menos que eso, lo que es común que alguien haya pensado alguna vez si los eventos podrían unirse.

¿Lo imaginas? ¿Tu aguinaldo llegando justo a tiempo para aprovechar las ofertas del Buen Fin y librarte de los precios elevados en el mes de diciembre? A continuación te contaremos si es posible y cómo puedes lograrlo.

¿El adelanto de aguinaldo es posible?

La Ley Federal del Trabajo, en su Artículo 87, establece que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual, el cual debe pagarse antes del 20 de diciembre y tiene que ser, por lo menos, equivalente a 15 días de salario.

Hasta este momento, la ley sólo nos informa del día límite para que la gratificación se otorgue a cada trabajador, pero lo cierto es que cualquier día previo al 20 de diciembre, incluyendo el mes de noviembre, el trabajador es capaz de solicitar a su empleador el adelanto de su aguinaldo.

Así es, debido a que no es una obligación legal de la Ley Federal del Trabajo, el adelanto de la bonificación dependerá de acercarte y acordar con tu empleador.

Existen casos en los que este acuerdo resulta efectivo, por ejemplo, en servidores públicos y pensionados del IMSS e ISSSTE, entre otros, quienes reciben su aguinaldo durante el mes de noviembre.

¿Cómo solicitar el adelanto de aguinaldo?

Dado que la ley no señala ninguna fecha mínima para la solicitud y entrega del aguinaldo, la decisión es voluntaria de parte de la empresa.

Por ello, los pasos que tienes que considerar para acceder a un adelanto de tu gratificación, son los siguientes: