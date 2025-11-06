David Faitelson vs. Alessandra Rojo de la Vega: "¿Están ustedes enfermos de la cabeza?" Foto vía X

El periodista deportivo David Faitelson volvió a causar revuelo en redes sociales, esta vez por un mensaje dirigido a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, a quien criticó duramente por un operativo implementado en la zona de Juan Escutia y Mazatlán, en la colonia Condesa, Ciudad de México.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Faitelson expresó su molestia por el bloqueo de tres carriles en plena hora pico, calificando la acción como una muestra de falta de sentido común por parte de las autoridades.

“Señora alcaldesa @AlessandraRdlv en @AlcCuauhtemocMx ¿Están ustedes enfermos de la cabeza? Tapan tres carriles del eje Juan Escutia (Esq. Mazatlán) para hacer un operativo de alcoholemia un jueves a las 3 de la tarde cuando la ciudad está colapsada por el tráfico, la contaminación y la inseguridad”, escribió el comunicador.

Señora alcaldesa @AlessandraRdlv en @AlcCuauhtemocMx

¿Están ustedes enfermos de la cabeza?

Tapan 3 carriles del eje Juan Escutia (Esq Mazatlán) para hacer un operativo de alcoholemia un jueves a las 3 de la tarde cuando la ciudad está colapsada por el tráfico, la… pic.twitter.com/rAbliySEiH — David Faitelson (@DavidFaitelson_) November 6, 2025

El comentario de Faitelson divide opiniones y desata debate en redes sociales

El mensaje no pasó desapercibido y rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, generando opiniones encontradas. Algunos usuarios respaldaron el reclamo de Faitelson, mientras que otros defendieron a la alcaldesa, argumentando que los operativos de alcoholemia son necesarios para reducir accidentes y reforzar la seguridad vial.

Hasta el momento, Alessandra Rojo de la Vega no ha respondido directamente al comentario del periodista, aunque funcionarios de la Alcaldía Cuauhtémoc defendieron la medida, señalando que dichos operativos son parte de las estrategias permanentes para garantizar la seguridad de los conductores y peatones.

El incidente refleja la tensión constante entre ciudadanos y autoridades respecto al manejo del tráfico y las políticas viales en la capital. En una ciudad donde los congestionamientos y la contaminación son problemas diarios, las decisiones sobre cierres y operativos suelen generar amplios debates en el espacio público y digital.