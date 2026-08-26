Rockstar Games responde a las filtraciones del GTA VI y mantiene la fecha del lanzamiento para el 19 de noviembre

Grand Theft Auto VI Rockstar responde a filtraciones. (Rockstar Games)

Rockstar Games, desarrollador de Grand Theft Auto 6, ha lanzado un comunicado oficial sobre el estatus del juego. Este llega a una semana de que partes del juego fueran filtradas en línea.

¿Qué dijo Rockstar sobre filtraciones de GTA 6?

La espera para el nuevo capítulo de la saga Grand Theft Auto ha sido larga. Desde antes de su primer anuncio en 2022, los fanáticos de la franquicia llevaban años especulando sobre los detalles del nuevo juego, cuya última entrega fue en 2013.

Después de la demora que GTA 6 sufrió para este año —pasando de un posible estreno en mayo a uno en noviembre— parecía que ya no se iba a cambiar la fecha una vez más. Rockstar incluso habilitó la preventa, lo cual fue una buena indicación para muchos de que el juego saldría este año.

A pesar de que el juego ya se encuentra a la vuelta de la esquina, la semana pasada se filtraron algunos detalles, como capturas del gameplay y el mapa. Luego, trascendió que la compañía matriz de Rockstar Games, Take-Two Interactive, citó a Microsoft y Discord a la corte, exigiendo documentos con información sensible sobre las cuentas que sospechaba están detrás de las filtraciones.

El día de ayer, Ryan Rigney, director de mercadotecnia de Discord, respondió a la solicitud de Take-Two, afirmando que hasta el momento no habían recibido ningún documento legal. Discord has not yet received a subpoena from Take-Two. “Discord aún no ha recibido una citación de Take-Two. Cuando sea así, evaluaremos su validez y la magnitud de la información solicitada antes de responder”, dijo el representante de Discord. Microsoft no ha respondido a la solicitud.

Por su parte, Rockstar Games, ante el miedo que expresaron muchos fanáticos de que este incidente resultara en más demoras, lanzó un comunicado oficial el día de hoy asegurando a todos que el lanzamiento se mantiene con su fecha prevista para el 19 de noviembre.

“Sabemos que muchos de ustedes han estado esperando escuchar de nosotros con respecto a los eventos transcurridos en la última semana. Subestimaríamos diciendo que tener videos sobre la jugabilidad de Grand Theft Auto VI filtrarse de esta manera ha sido devastador para nuestro equipo, y esta obviamente no era la manera en que queríamos vieran el juego después de tanto tiempo”, dijo la compañía. Pasan a disculparse por el largo tiempo que ha tomado estrenar el videojuego y confirman que la fecha esperada de lanzamiento no ha sufrido demoras. También recuerdan a todos los fanáticos acerca del vistazo extendido que se estrenará en Netflix el día de mañana. Agradecen a los seguidores que se pusieron en contacto con la compañía expresando sus mejores deseos tras las filtraciones.