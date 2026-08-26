¡Vuelve el ‘Guitar Hero’! Precios y fecha del lanzamiento del Stage Tour con el set de guitarra y batería

Stage Tour ‘Stage Tour’ incluirá más de 90 canciones con licencia oficial y podrás jugar en guitarra, bajo, batería, voz, teclado de PC o gamepad.

En esta era moderna, entre el vertiginoso ascenso de la Inteligencia Artificial y el surgimiento de nuevas tendencias que atraen grupos masivos de juventudes, como las populares “Batallas de Aura”, es posible que la nueva generación ni siquiera recuerde que existió una época en la que la población gamer de todo el mundo poseía guitarras de plástico (y posteriormente otros instrumentos del mismo formato) para jugar el clásico Guitar Hero, un videojuego de simulación que otorgaba a sus seguidores y seguidoras la experiencia de convertirse en una estrella de rock.

A pesar de la paulatina caída de popularidad en los juegos musicales desde su auge en la primera década de los 2000, RedOctane Games toma el liderazgo para desarrollar al herededo de Guitar Hero y Rock Band que pretende conquistar a las nuevas generaciones, recuperando también a los jugadores veteranos del género: Stage Tour, videojuego que reunirá bandas clásicas y actuales de rock, ofreciendo al público más de 90 canciones con licencia oficial.

Stage Tour 2026: fecha de lanzamiento, consolas y precio del juego e instrumentos

El nuevo videojuego musical de RedOctane Games, Stage Tour, tendrá su lanzamiento el 10 de diciembre de 2026 en PC, PLayStation 5, Xbox Series S y Nintendo Switch 2, por el precio de $39.99 dólares en todas las plataformas, según lo confirmó la compañía desarrolladora.

No obstante, para vivir la experiencia completa de un o una rockstar en la era moderna, podrás obtener Stage Tour en un set especial que incluirá los instrumentos oficiales del videojuego. En el caso de la guitarra inalámbrica Kramer, el costo será de $2,198 pesos en solitario, mientras que —al combinarse con el juego—, tendrá un precio especial de $2,598 pesos.

Build your band, hit the stage, and go on tour! 🤘



• 90+ officially licensed songs

• 180+ authentic in-game @gibsonguitar guitars

• 50+ bandmates

• Official hardware

• New ways to play and more!



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Por otra parte, la batería oficial de Stage Tour costará $3,997 pesos. Además, RedOctane Games también ha incluido micrófonos desde los $400 pesos cada uno para explotar el videojuego en su modalidad de karaoke.

¡Y eso no es todo! La desarrolladora ha lanzado el paquete Band Kit, un conjunto especial que reúne videojuego, guitarra, batería y micrófono por el costo de $5,995 pesos, incrementando mil pesos más en caso de que desees la edición Pro Band Kit.

¿Los instrumentos de Guitar Hero y Rock Band funcionarán con Stage Tour?

La pregunta que todo veterano o veterana de los juegos musicales se ha hecho desde el anuncio de Stage Tour, es: ¿qué ocurrirá con las viejas guitarras de Guitar Hero?

Afortunadamente, hay buenas noticias para quienes todavía conservan sus instrumentos, ya que RedOctane ha explicado que pretende ofrecer compatibilidad con la mayor cantidad posible de dispositivos predecesores. No obstante, tal afinidad entre instrumentos antiguos y Stage Tour dependerá de la plataforma, ya que algunos aparatos podrían necesitar adaptadores.

En el caso de instrumentos más recientes, como las guitarras CRKD, Riffmaster y dispositivos de Rock Band 4, la probabilidad de compatibilidad aumenta en sus plataformas correspondientes, por lo que no será obligatorio comprar la nueva guitarra de Stage Tour para jugar con un instrumento; sin embargo, también dependerán del modelo y sistema utilizado.

Artistas y bandas incluidas en el Stage Tour 2026: ¡más de 90 canciones para tocar y cantar!

Claramente, la música será el principal atractivo de Stage Tour al ofrecer más de 90 canciones oficialmente licenciadas que abarcan seis décadas de historia musical, con una mezcla de rock, metal y artistas de otros géneros que han marcado la trayectoria de la música en los últimos años.

Entre los nombres confirmados oficialmente, aparecen:

Babymetal & Electric Callboy. Extreme. Ghost. Good Kid. Red Hot Chili eppers. Static-X. Weezer. Avril Lavgine. Honey Revenge. Paramore. Jfarrari. The Long Faces. The Paradox. Castle Rat. Rise against. Slipknot. Radiohead. Mammoth. Mastodon. Bad Omens. Smash Mouth. Billy Talent. Black Eyes Peas. Blink-182. Def Leppard. Duran Duran. Jeff Buckley. Megadeth. Motley Clue. Fall Out Boy. Genesis. Metallica. Muse. The Darkness. Walk the Moon. Spacehog. Tenacious D. The Clash. Whatus. ZZ Top. Olivia Rodrigo.

En cuanto a la jugabilidad, Stage Tour recuperará la estructura de una banda completa, ya que sus jugadores y jugadoras podrán elegir entre guitarra principal, bajo, batería y voz, mientras que en PC será posible incluso utilizar el teclado, de forma que la experiencia rockstar pueda disfrutarse tanto en solitario como en equipo de hasta cuatro personas.