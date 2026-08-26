Xbox De disco a licencia digital: ¿Cómo funciona el nuevo programa de Xbox para las consolas? (X: @XBOXMexico)

— Como parte de sus iniciativas para la preservación de videojuegos y la integración de ecosistemas de nueva generación, Microsoft dio a conocer la función Disc-to-Digital para las consolas Xbox.

Esta herramienta permitirá a los usuarios reclamar licencias digitales a partir de sus copias en disco en formato físico.

El proyecto busca garantizar que las colecciones físicas de las familias Xbox One y Xbox Series X se mantengan accesibles en dispositivos sin unidad de disco, PC (mediante el programa Xbox Play Anywhere) y en la nube a través de Xbox Cloud Gaming.

¿Cómo funciona la conversión de disco a digital en Xbox?

El proceso vincula la licencia del título insertado a la cuenta de usuario mediante un sistema de validación del disco:

El usuario introduce el disco físico de Xbox One o Xbox Series X en la consola para registrar la licencia digital correspondiente en su perfil.

correspondiente en su perfil. Una vez vinculada la licencia, el juego puede ejecutarse sin necesidad de volver a introducir el disco en la consola, habilitando el acceso en PC o la nube.

Xbox is officially rolling out their new disc to digital entitlement program starting next week pic.twitter.com/Wx12maG4Oi — CharlieIntel (@charlieINTEL) August 26, 2026

¿Cuándo estará disponible la función ‘Disc-to-Digital’?

La nueva herramienta de Microsoft iniciará su periodo de pruebas el 31 de agosto de 2026 para los miembros del programa Xbox Insider.

Tras esta fase de evaluación, se implementará de manera gradual en todas las consolas Xbox One y Xbox Series X para los próximos meses.

¿Todos los juegos físicos serán compatibles?

La biblioteca no estará disponible en su totalidad desde el primer día debido a temas de licencias y acuerdos con terceros.

Al respecto, Jason Ronald, vicepresidente de la próxima generación de Xbox, señaló:

“Si bien no todos los títulos estarán disponibles en el lanzamiento, este es un paso importante hacia un futuro en el que los jugadores puedan tener mayor confianza en que los juegos que compren les acompañarán durante muchos años”.

¿Qué pasa con el acceso si vendes o prestas el juego físico?

Dado que la licencia digital se mantiene asociada a la huella física del disco, al vender o prestar el juego se pierde el acceso digital a la biblioteca y al servicio en la nube.

El nuevo usuario que reciba el disco podrá vincularlo a su propia cuenta para reclamar los derechos de ejecución.